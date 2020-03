Le coronavirus en Belgique: on fait le point

Mardi soir, le SPF Santé publique confirmait 15 cas positifs au coronavirus en Belgique. On fait le point sur la situation.

Sept nouveaux cas ont été annoncés ce mardi. Avec les six nouveaux cas annoncés lundi matin, ainsi celui révélé dimanche et la personne infectée rapatriée de Wuhan, mais guérie depuis, cela porte à 15 le nombre de cas avérés.

Parmi ces 7 nouveaux cas, trois patients habitent en Flandre, un vient de Bruxelles et trois de Wallonie.

En Flandre, un jeune homme de 17 ans, originaire de Tirlemont, fait partie des personnes infectées.

En ce qui concerne les trois personnes infectées en Wallonie, deux personnes proviennent de Couthuin et la troisième d’Eupen. Pour rappel, la première personne qui a été contaminée suite à un séjour en Chine est considérée comme guérie.

Verviers: contamination secondaire ?

Le premier cas de coronavirus de l’arrondissement de Verviers, a été confirmé ce mardi matin, à l’hôpital d’Eupen. Les membres du personnel, qui ont été en contact avec le patient infecté ont été soumis au test de dépistage puis priés de rester chez eux durant 14 jours.

Huy-Waremme: une famille infectée

Une famille de retour d’Italie est désormais confinée chez elle, à Couthuin. Un des parents et un des enfants sont infectés par le coronavirus.La famille restera confinée chez elle pendant 15 jours. Et les voyages scolaires ? A Nandrin, on s’interroge...

Wallonie picarde: pas de cas mais...

Si aucun cas n’a été signalé à l’hôpital de Tournai, on se prépare à cette éventualité. «Le personnel a été formé et est prêt à intervenir.»

Luxembourg: Nos hôpitaux se préparent

Les hôpitaux de la province sont-ils prêts pour faire face à une épidémie de coronavirus?«Pas de panique, répond Didier Neuberg, directeur médical de Vivalia, l’intercommunale des soins de santé de la province.

Dans les écoles de la province, les mesures d’hygiènes sont rappelées. Au CNDB de Virton, le voyage rhéto en Italie est en suspens.

Namur

Christophe et Carine Boîte avaient programmé des petites vacances sympas à Tenerife. Et puis, le coronavirus s’est invité. Comme 148 Belges, ils sont coincés à Tenerife.

Bruxelles: une dame de retour de Milan

L’information a été annoncée par le cabinet du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron: un troisième cas de coronavirusest confirmé en Belgique. La personne testée positive est une Bruxelloise qui a récemment voyagé à Milan. Elle est actuellement confinée chez elle.

