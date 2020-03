Batibouw - Le salon Batibouw remet ses traditionnels Belgian Building Awards

(Belga) Les Belgian Building Awards ont été décernés mardi soir, dans le cadre du salon Batibouw. Ces prix récompensent les réalisations d'architectes et d'exposants.

Dans la catégorie "3, 2, 1 Façade", consacrée aux maisons mitoyennes, le bureau Graux & Bayens a été primé pour son projet à Anzegem (Flandre occidentale), créant "un lien visuel entre une rangée de maisons mitoyennes ordinaires et un ensemble de villas de style Belle Époque". Le cabinet d'architectes Trans a remporté le prix "Build2Work" pour l'immeuble de bureaux Van Hoorebeke Timber à Gand. Cette récompense distingue "un immeuble de bureaux atypique qui met l'accent sur le confort des employés". Le prix "Mixed Use" est attribué à AE-architecten, Carton 123 architecten et Murmuur architecten. "Dans ce projet, un système de formation spécialisé avec plusieurs hangars fait place à un lieu de rencontre sous la forme d'un parc public et d'un centre communautaire", explique le communiqué. Le prix "Rookie of the year", qui met en avant de jeunes bureaux "prometteurs", est revenu à Marge architecten, "une jeune agence qui peut présenter un portefeuille très diversifié". L'award du "Pioneer" a été remis au cabinet BC Architects et sa spin-off BC Materials, un "exemple typique" de l'économie circulaire dans la construction. Des prix ont également été décernés à deux exposants. Le "Product Innovation Award" est revenu à la chaudière à pile à combustible Vitovalor PT2 de Viessmann tandis que l'"Eco Award" a été remis au DucoBox Eco, une pompe à chaleur de ventilation. (Belga)