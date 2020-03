(Belga) Le trafic ferroviaire est interrompu mardi soir depuis 22h20 entre Bruges et Gand dans les deux sens, à cause d'un heurt de personne sur la ligne L50A, dans les environs de la gare de Beernem, indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les trains sont, dans la mesure du possible, déviés par Deinze et Lichtervelde, un détour de 30 minutes. La SNCB a également mis en place des bus pour faire la liaison entre Gand et Bruges. Les perturbations devraient probablement durer jusqu'à la fin du service. Tout devrait être remis en ordre pour l'heure de pointe mercredi matin. (Belga)