Les Belges à l'étranger - Chelsea élimine Liverpool en 8e de finale de la FA Cup

(Belga) Après avoir subi sa première défaite en championnat à Watford, samedi, Liverpool a été sorti en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre de football mardi par Chelsea (2-0). Willian (13e) et Ross Barkley (64e) ont inscrit les buts des Blues. Titulaire avec les Reds, Divock Origi a cédé sa place à Roberto Firmino (70e). Michy Batshuayi est resté sur le banc de Chelsea.

ALLEMAGNE Schalke s'est incliné à domicile, devant 62.271 spectateurs, face au Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe (0-1). Joshua Kimmich (40e) a marqué l'unique but avant que Benito Raman ne monte au jeu chez les visités (64e). L'ex-Standardman, qui a recu un avertissement (90e), n'a pas pu changer le cours du match. ECOSSE Stéphane Omeonga et Hibernians ont été battus à domicile par Heart of Midlothian (1-3). L'ancien joueur du Cercle Bruges a été averti alors que les Jambos avaient pris le large grâce à Sean Clare sur penalty (53e, 0-1), Oliver Bozanic (65e,0-2) et Conor Washington (80e, 0-3). Une minute après être monté au jeu, Melker Hallberg a réduit l'écart pour l'équipe d'Edimbourg(89e, 1-3). Après 29 journées, Hibernian (37 points) est 6e et Hearts (22) 11e sur 12. (Belga)