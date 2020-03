Procès pour pédopornographie: la défense du prévenu britannique plaide pour le suivi d’un traitement

La défense du prévenu britannique Samuel K. a pris la parole, mardi, dans le cadre du procès de pédopornographie qui s’est ouvert, fin janvier, devant le tribunal correctionnel de Termonde.

Me Walter Van Steenbrugge a indiqué que son client souffre de peurs chroniques et d’un problème d’attachement, «ceci, en combinaison avec l’hypersexualité et la pédosexualité, a conduit aux faits dont il doit se défendre aujourd’hui». Selon lui, le prévenu n’a donc pas sa place en prison.

Samuel K. est poursuivi - avec trois Belges et un Néerlandais - pour avoir réalisé ou obtenu des clichés pornographiques mettant en scène des enfants, puis les avoir stockés dans une immense base de données pour ensuite les diffuser. Trente-huit victimes ont été identifiées.

Le parquet a requis dix ans de prison à l’encontre du Britannique. Une peine que Me Van Steenbrugge dit ne pas comprendre. «Ce n’est pas un psychopathe qui mérite une longue peine de réclusion», explique-t-il. «Il souffre de divers troubles tels que l’hypersexualité et la pédosexualité, mais c’est aussi un homme très doux qui exprime beaucoup de regrets et de culpabilité. Il a besoin d’un traitement», a-t-il plaidé.

«Il ne s’est soudainement plus senti exclu»

Selon l’avocat, l’homme a commis des actes pédophiles à la suite de problèmes d’anxiété chronique et d’attachement.

«Cet homme a grandi dans un environnement traditionnel britannique très religieux, qui était presque sectaire. Il espérait longtemps que l’Église pourrait l’aider à s’en sortir, mais savait aussi qu’il était difficile de discuter de ses problèmes sans que cela n’entraîne des conséquences. Grâce à internet, il est entré en contact avec d’autres pédophiles et il ne s’est soudainement plus senti exclu. Cela a créé en lui un sentiment d’appartenance. C’est pourquoi il a osé commettre ces faits.»

La défense du prévenu pense que l’homme est parfaitement capable de suivre un traitement. «Il est extrêmement motivé à l’idée de suivre une thérapie. Nous devons le considérer comme étant une personne malade, qui n’a pas reçu l’aide qu’elle avait réclamé alors. Il doit avoir la possibilité de suivre cette thérapie. (Mon client) pourrait intégrer le centre fermé de Sleidinge. Il est en détention depuis deux ans et sera poursuivi pour certains actes commis à l’étranger. Pour lui, le traitement est le credo qui doit être suivi.»

Me Van Steenbrugge a demandé une punition assortie de conditions de probation, qui permettraient à son client de suivre un traitement.