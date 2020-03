Le carrefour de la Marlière rouvert ce mercredi!

Ce mercredi midi au plus tard, le croisement à la sortie de la rue de la Marlière sera accessible.

La belle nouvelle mouscronnoise du jour vient du service Mobilité: après des mois d’attente et quelques accidents, le chantier des feux faisant la jonction entre les rues de la Marlière, du Christ, du Dragon et de la chaussée du Risquons-Tout touche à sa fin plus tôt que prévu.

L’échevine Marie-Hélène Vanelstraete a en effet communiqué ce mardi soir que le carrefour allait pouvoir être rouvert ce mercredi plutôt que vendredi.

Ce mercredi, «l’équipe signalisation ira libérer progressivement les différents axes et pour midi au plus tard, tout le carrefour sera libéré», écrit l’échevine de la Mobilité, des Travaux voirie et de la Sécurité routière.