VIDÉO | Colruyt cultive du basilic en ferme verticale

Première dans la grande distribution: Colruyt produit du basilic une ferme verticale installée dans son centre de Hal.

Dans un contexte de préservation des ressources, de manque de terres arables et de réduction de l’empreinte carbone, le concept d’agriculture urbaine se développe inéluctablement un peu partout dans le monde.

En Belgique, ce sont essentiellement des universités et des start-up qui développent ce modèle.

Mais le groupe Colruyt va faire passer un palier à cette agriculture en étages en devenant le premier groupe de la grande distribution à commercialiser des produits alimentaires issus de sa propre ferme verticale.

Installée dans un hangar sur un de ses sites de distribution, à Hal en Brabant flamand, cette ferme ne produira dans un premier temps que du basilic (et bientôt de la coriandre). Les 250 000 plants qui seront produits chaque année seront distribués dans le réseau de magasins Bio-Planet. Précision: le basilic n’est pas labellisé bio puisqu’il est produit hors-sol et sous lumière artificielle.

Pas champêtre mais durable

Mais la valeur ajoutée du produit est ailleurs, vante le groupe: une empreinte écologique bien moindre que pour un plant de basilic produit de façon classique.

«Nous consommons 90% d’eau en moins (NDLR: eau de pluie purifiée qui est récupérée via le toit du bâtiment) et 50% de nutriments en moins que pour l’agriculture classique», indique Fabrice Gobbato, directeur général de Bio-Planet. Autre avantage: en étant produit “localement”, les plants de basilic de la ferme verticale de Halle parcourent cinq fois moins de kilomètres que ceux de fournisseurs extérieurs.

Cultivés sur une surface de 450 m2 (20 fois moins qu’en culture classique), les plants de basilic ne nécessitent aucun traitement par des pesticides et arrivent à maturité deux fois plus rapidement. Des résultats obtenus grâce à des recherches menées en interne par le groupe Colruyt, mais aussi avec l’Université de Gand et le laboratoire de la lumière de la KU Leuven: luminosité, apport en nutriments, filtration de l’air, purification de l’eau,… sont autant d’éléments qui ont fait l’objet de recherches pour optimiser la croissance des plantes en minimisant l’impact sur les ressources.

Les plants sont cultivés en hydroponie sur deux étages de rayonnages, dans deux salles distinctes où sont simulés alternativement le jour et la nuit. En mode jour, les plantes sont baignées par une lumière rosâtre produite par des LED – l’installation est alimentée par de l’électricité produite par des éoliennes et des panneaux solaires.

Cette production high-tech, à des années-lumière de l’image champêtre d’une culture en pleine terre ne risque-t-elle pas de rebuter la clientèle? «Une campagne de communication est prévue pour expliquer notre mode de production et ses avantages, dit Fabrice Gobbato. Mais on sait aussi qu’une majorité de nos clients attachent beaucoup d’importance au côté durable des produits et à leur impact environnemental.»