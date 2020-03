VIDÉO | Tournai en chantier du champ de foire à la rue Royale

Ça sent le printemps, les chantiers - même s’ils ne se sont jamais vraiment arrêtés - reprennent un peu partout dans la cité des Cinq clochers. Le champ de foire se refait une beauté alors que la rue Royale se prépare à affronter les bulldozers.

Il y a bien sûr l’incontournable chantier d’élargissement de l’Escaut qui se poursuit le long des quais et se clôturera par la réouverture du pont des Trous en 2022. On vous en parle régulièrement dans nos colonnes. Inscrits dans ce méga-chantier pris en charge par le SPW, différents travaux de voirie se poursuivent actuellement entre la rue des Carliers et la rue Madame.

Nous reviendrons sur, le calendrier précis au fur et à mesure de la confirmation des dates. Pour les plus proches d’entre elles, on notera que les travaux se poursuivront, à partir du lundi 16 mars, entre la rue Madame (carrefour compris) et la rue Chèrequefosse (hors carrefour). Ils se poursuivront jusqu’à fin août 2020. La zone sera inaccessible à la circulation et au stationnement. La rue Madame sera mise en cul de sac et en en double sens. La rue Chèrequefosse sera également accessible en double sens afin de rejoindre ou quitter le parking réservé aux riverains, au pied de la passerelle de l’Arche.

Le carrefour de la rue Chèrequefosse devrait quant à lui être en chantier de juin à août 2020.

++ Revoir la vidéo sur le chantier d’élargissement de l’Escaut en cliquant ici++

La voirie entre la passerelle de l’Arche et rue Tour Canteraine (carrefour non compris) sera aussi mise en chantier.

Dès le mois de juin, le parking riverain au pied de la passerelle de l’Arche sera déplacé vers le Chemin du Moulin des Pierres.

Des sondages en cours autour de la rue Royale

Pour l’aménagement de la rue Royale et de ses abords, c’est bien la Ville qui sera à la manœuvre. Préalablement à ce chantier, Ores et la SWDE remplaceront les câbles et canalisations des rues de l’Épinette, des Jardins et du Becquerelle pour rejoindre la rue Royale. Les sondages ont débuté aux abords de la rue Royale. EdA

Après quelques sondages qui sont actuellement en cours, les ouvertures seront refermées temporairement jusqu’au Carnaval, afin de ne pas perturber cette manifestation. Le lundi 23 mars, les travaux de remplacement des câbles et canalisations débuteront réellement. Un communiqué de la ville de Tournai précise que si des riverains souhaitent modifier leur raccordement électrique, d’eau et/ou de chauffage, ils peuvent d’ores et déjà introduire une demande auprès d’ORES ou de la SWDE (pour ORES, par téléphone au numéro général 078/15 78 01 ou en complétant le formulaire de contact sur le site www.ores.be; pour la SWDE, par téléphone 087/87 87 87 ou en remplissant la demande de raccordement sur le site www.swde.be). Ceci, afin d’éviter toute ouverture ultérieure qui endommagerait les trottoirs nouvellement refaits.

Durant les travaux des impétrants, le stationnement sera interdit dans ces rues et la circulation devra vraisemblablement être déviée. La décision sera communiquée en temps et en heure et reprise sur le site de la Ville.

La remise à neuf du champ de foire a débuté sur l’Esplanade de l’Europe

Un chantier «Ville» a également débuté sur l’Esplanade de l’Europe. Pour rappel, la société Hubaut a ici reçu pour mission de refaire l’entièreté du revêtement existant. Les travaux qui ont débuté ce lundi 2 mars comprennent notamment: le fraisage des revêtements hydrocarbonés existants (en cours), avant la pose de revêtements similaires de teinte beige/brun et noir. Il s’agira également de mettre à niveau certains éléments existants. Le coût de ces aménagements de voirie est estimé à 283 115,80€ (TVAC). Rappelons que l’autorité communale a fait la promesse que ce chantier serait terminé pour la foire de mai afin de permettre aux forains d’installer leurs métiers.