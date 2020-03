Télévie: tout l’enseignement communal derrière Angélique

Angélique Debruyne a vu son petit Louis être emporté par la leucémie en 2005. En 2019, cette enseignante a fédéré son école, l’ICET, pour le Télévie. Désormais, c’est tout le communal qui suit le mouvement.

Jeunes et moins jeunes ont commencé à remplir la grande tirelire de l’école avec des pièces rouges. N’hésitez pas à aller la nourrir. Objectif de l’an dernier à battre: 376 kg! EdA Il y avait de la vie très tôt, ce mardi matin, aux abords de l’ICET d’Herseaux. Sous la fraîcheur de l’aube, tables hautes, café, jus d’orange et viennoiseries ont été disposés sur le parking de la rue de Lassus par l’enseignante Angélique Debruyne et quelques forces vives.

De quoi offrir un bel accueil aux étudiants, professeurs et auditeurs de Bel RTL qui ont rejoint l’animateur radio Léon le Bouchon dévolu à la campagne du Télévie.

Angélique transforme la douleur de la perte de son petit bout en une force positive pour les autres

Face à la mobilisation de et pour Mme Debruyne, l’an dernier (elle avait réussi à récolter des dizaines de kilos de centimes d’euros), la chaîne a décidé d’y organiser une matinée en direct sur les ondes.

«Madame Angélique était venue nous voir l’année dernière avec 376 kg de pièces grâce à la mobilisation mouscronnoise!

Elle souhaite battre le record de l’année dernière, c’est tout le mal qu’on lui souhaite et c’est pour ça qu’il nous semblait important d’être ici, ce mardi matin, dans cet établissement, de venir voir la jeunesse, le corps professoral et la direction. Ca nous tenait à cœur!», développe Léon entre deux directs avec l’animatrice Bérénice en studio, à Bruxelles.

1 Tirelires confectionnées par l’ICET pour les primaires du communal L’échevin de l’Instruction publique, David Vaccari, adhère au mouvement lancé par son enseignante de l’ICET. L’école a donc fabriqué des tirelires Télévie en métal que le directeur, Tristan Beatse, est allé distribuer. Ici, le directeur de l’ICET remettant une tirelire à Manu Vandewijngarde dirigeant Pierre de Coubertin. EdA 2. La population récolte aussi pour Angélique S’étant déjà mobilisé avec ses collègues pompiers de Mouscron en battant tous les records aux 24h de course libre pour cette cause chère à Angélique, voici une quinzaine d’années, Jérôme Breyne et son fils ont remis leur boîte pleine de pièces rouges, lundi soir. L’un des premiers heureux dons, ce lundi soir, chez Jérôme Breyne et son fils Scott. EdA

Prolongez l’information dans L’Avenir de ce mercredi 4 mars en nos pages, sur tablette, smartphone ou PC