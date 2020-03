«Invisible Man», «En avant», «Deux», etc. : toutes les sorties cinéma de ce mercredi 4 mars

Leigh Whannel, Filippo Meneghetti et Peter Brosens sont au menu de ce mercredi. -

Du harcèlement (mais pas Roman Polanski), un gros caillou, un empereur, la route des Balkans, des femmes amoureuses et même des crises de folie: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 4 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser: vous n’êtes pas obligés de les croire, juste de les lire.

Invisible Man (The Invisible Man)

Thriller de Leigh Whannell. Avec Élisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen et Harriet Dyer. Durée: 2 h 05.

Ce que ça raconte

Alors qu’elle pensait avoir échappé à son ex-compagnon, un scientifique qui la prenait pour son punching-ball, Cecilia a l’impression qu’on la suit. Coucou, c’est l’homme invisible.

Ce qu’on en pense

Relecture aussi brillante que flippante du personnage créé par H.G. Wells au début du siècle dernier. La crème de la crème du cinéma de genre.

La critique complète

En avant

Film d’animation de Dan Scanlon. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Deux frangins elfes foirent le sort qui devait ramener leur père à la vie le temps d’une journée. Pour réparer leur erreur, ils partent sur les chemins de la magie oubliée.

Ce qu’on en pense

Ce récit initiatique au pays des fées, des sorciers et des licornes manque de sel et semble paresseux au regard de ce que peuvent faire les studios Pixar. Nous sommes déception.

La critique complète

Deux

Romance dramatique de Filippe Meneghetti. Avec Martine Chevalier et Barbara Sukova. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Nina et Madeleine s’aiment depuis toujours, et envisagent de le révéler aux enfants de la seconde. Mais Madeleine est victime d’un AVC, et tout est bouleversé…

Ce qu’on en pense

Une romance dramatique qui traite d’un fort joli sujet, mais multiplie les incohérences. Pas totalement raté, mais pas vraiment réussi non plus.

La critique complète

The Barefoot Emperor

Comédie de Jessica Woodworth & Peter Brosens. Avec Peter Van Den Begin, Bruno Georis et Lucie Debay. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Suite à la sécession de son pays, le roi des Belges Nicolas III, cloué au sol par la météo, tente de rejoindre Bruxelles via les Balkans. Avec son équipe, il échoue sur une île croate peuplée d’individus aux intentions politiques douteuses…

Ce qu’on en pense

Trois ans après le premier volet, l’équipe de King of the Belgians reprend son périple là où elle l’avait laissée. Si elle ne tient pas la longueur, cette comédie cocasse regorge de bonnes idées.

La critique complète

System Crasher (Benni)

Drame de Nora Fingscheidt. Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch et Gabriela Maria Schmeide. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Dans sa recherche d’amour maternel, l’énergie indomptable de Benni, 9 ans, conduit tout le monde autour d’elle au désespoir.

Ce qu’on en pense

Si l’on éprouve une certaine compassion pour Benni, son énergie devient vite fatigante, surtout lors de ses crises de folie qui nous perforent les tympans.

La critique complète

Mine de rien

Comédie de Mathias Mlekuz. Avec Arnaud Ducret et Mélanie Bernier. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Un groupe de chômeurs a l’idée de reconvertir la mine locale en parc d’attractions. Mais la maire du village ne l’entend pas de cette oreille.

Ce qu’on en pense

Sympathique comédie sociale qui ne laisse pas un souvenir impérissable, si ce n’est celui d’un réalisateur qui regarde ses personnages avec tendresse.

Papi Sitter

Comédie de Philippe Guillard. Avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Deux papys que tout oppose doivent veiller à ce que leur petite-fille étudie pour réussir son bac.

Ce qu’on en pense

Cette comédie bourrée de (trop) bons sentiments n’évite pas les gros clichés. Et c’est assez gênant.

Pompéi

Drame de John Shank & Anna Falguières. Avec Garance Marillier. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Deux frères, des gamins venus de nulle part, et une idylle naissante sous un soleil de plomb. Fraternité, cigarettes et trahisons.

Ce qu’on en pense

Ce premier long signé par un duo belge offre des superbes images de cinéma. Mais à trop abuser d’effets, il oublie l’histoire qu’il veut raconter. Film de festival, pour cinéphiles avertis.