Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Des conseils si vous devez annuler un voyage à cause du coronavirus, un décryptage du Super Tuesday ou encore le portrait du spécialiste qui va opérer Eden Hazard: découvrez 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1. EN PRATIQUE | Coronavirus: et si on annulait ce voyage? Quelques cas de figure

Annulation d’un billet d’avion ou d’un voyage à forfait en raison du coronavirus. Qui prend quoi en charge? Voici quelques éléments d’explication: avant de partir ou si vous êtes déjà partis.

+ À LIRE | Annulation d’un billet d’avion ou d’un voyage à forfait en raison du coronavirus. Qui prend quoi en charge ?

2. Attention aux arnaques à la carte bancaire à Éghezée

Plus d’une dizaine de faits d’arnaques à la carte bancaire par téléphone ont été signalés au commissariat de police d’Éghezée en seulement une semaine.

+ À LIRE | Une dizaine d’arnaques à la carte bancaire, le bourgmestre d’Éghezée met en garde

3. DÉCRYPTAGE | Qui sortira vainqueur du Super Tuesday?

AFP Le Super Tuesday («Super Mardi») porte bien son nom. Cette étape, habituellement fixée au début du mois de mars précédant une élection présidentielle américaine, s’avère souvent décisive pour la suite de la campagne.

+ À LIRE | Super Tuesday : un mardi décisif pour les Démocrates

4. Qui est le spécialiste chargé de remettre Eden Hazard sur pied

Eden Hazard sera opéré de la cheville droite ce jeudi. Quelques heures après avoir fêté la victoire dans le Clasico avec ses coéquipiers, dimanche, Eden Hazard va affronter la solitude d’une chambre d’hôpital à Dallas. Le docteur Eugene Curry, chirurgien orthopédique spécialiste des troubles du pied et de la cheville, qui sera chargé de remettre le Brainois sur pied.

+ À LIRE | Hazard : une pointure pour le remettre sur pied

5. ON VOUS RECOMMANDE | Green Blood, une série documentaire sur les mines du sang

L’industrie minière est l’une des plus opaques et des plus polluantes de la planète. La série documentaire «Projet Green Blood» suit un réseau d’enquête d’écojournalisme sur l’industrie minière. Passionnant.

+ À LIRE | Filmé comme un polar et construit comme un récit feuilletonnant

6. ÉVASION | Le Val d’Arly, c’est Marcinelle-sur-neige

J-P. NOISILLIER Comme les saumons qui remontent les cours d’eau pour retrouver leurs origines, les Carolos traversent les Alpes pour regagner le Val d’Arly où ils ont appris à skier.

+ À LIRE | À la découverte Val d’Arly

7. Éboulements à Huy: des personnes toujours sans toit

Deux jours après les éboulements survenus à Huy, des personnes ne peuvent toujours pas regagner leur habitation. Mais le problème est d’ordre privé, indique le bourgmestre.

+ À LIRE | Éboulements rue Sous-le-Château : un problème privé

8. ROMAN | Daniel Pennac au pays des rêves

Placé dans l’ombre admirative de Fellini, «La loi du rêveur», le dernier roman de Daniel Pennac; voyage entre rêves et réalité, ne cessant de prendre le lecteur au piège.

+ À LIRE | Le dernier Pennac est « un jeu entre trois fils que je tricote : le réel, le rêve et l’imagination. »

9. On courra en Italie avec le coronavirus

Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo auront bien lieu, alors que le CIO se réunit ce mardi au sujet des JO de Tokyo.

+ À LIRE | Événements sportifs : entre huis-clos et réunion, on fait le point

10. Ils dévalisaient des supermarchés de Namur à l’aide de poussettes

Le «gang des poussettes», organisation familiale bien rodée, a commis des centaines de vols. Ses membres passaient devant le tribunal correctionnel de Namur, lundi.

+ À LIRE | Gang des poussettes : ils ont volé dans 81 magasins du Namurois