Romelu Lukaku de retour à Anderlecht? «À 34 ans et minimum deux ans»

Sur Instagram, Romelu Lukaku s’est livré à une série de questions-réponses pour ses abonnés.

Alors que les matches de l’Inter contre la Sampdoria et la Juventus ont été reportés par crainte du coronavirus, Romelu Lukaku s’occupe comme il peut.

© Instagram Lundi soir, «Big Rom» s’est livré à ses abonnés sur Instagramen répondant, aussi bien en français et en néerlandais qu’en italien et en anglais, à plusieurs questions sur sa vie privée et sur sa carrière de footballeur.

Le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges a notamment loué les qualités de plusieurs de ses coéquipiers en équipe nationale.

Si De Bruyne, et ses «yeux dans le dos», est le meilleur médian avec lequel il ait joué, Jan Vertonghen est, lui, le défenseur le «plus compliqué à affronter.»

Son meilleur souvenir: un but 100% Lukaku avec les Diables

Si l’attaquant de 26 ans a marqué de nombreux buts importants dans sa carrière, le moment qu’il garde en mémoire est le but inscrit contre le Portugal en 2016 sur un assist de son frère Jordan. Il le considère d’ailleurs comme «son meilleur ami» dans la vie alors que son meilleur ami dans le football est Yannick Bolasie, passé en prêt à Anderlecht la saison dernière.

© Instagram Formé à Neerpede où il a explosé à seulement 16 ans, Romelu Lukaku n’oublie pas ses racines mauves.

À la question de savoir s’il reviendrait au Parc Astrid avant de raccrocher, il a répondu «Je pense que je reviendrai à 34 ans et je resterai minimum 2 ans», a-t-il promis en identifiant Michael Verschueren dans sa story.

Concernant les figures de l’histoire du foot qui l’ont inspiré, Romelu a fait son choix. S’il devait jouer avec un joueur du passé, ce serait l’ex-T2 des Diables Thierry Henry tandis que ses idoles sont les anciens de Chelsea Didier Drogba et Nicolas Anelka.