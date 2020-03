Une aide exceptionnelle pour l’Amusette à Mesvin

En cessation de paiement, l’association qui sensibilise les enfants à la nature était menacée de fermeture. Une aide exceptionnelle de la Ville de Mons devrait lui permettre de continuer ses activités auprès des enfants.

Depuis 1988, l’Amusette accueille des milliers d’enfants au sein de son musée de l’eau à Mesvin. Agréée comme organisme d’éducation à la Nature et aux forêts par la Région Wallonne, l’Amusette sensibilise et forme les 2,5-12 ans à «s’informer, à comprendre et enfin à participer aux débats et aux initiatives qui vont dans le sens d’une gestion durable des ressources et d’un monde solidaire et équitable.»

Le succès du musée ne se dément pas, accueillant 5000 enfants par an venant de la région, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du nord de la France. Malgré ça, l’Amusette est au bord de la faillite: des charges de plus en plus lourdes ont creusé un déficit de 10 000€, un gouffre pour la petite ASBL privée, qui risquait la faillite ce mercredi.

Pour éviter d’en arriver là, un appel à l’aide a été lancé la semaine dernière à toutes les personnes qui voulaient venir en aide à l’ASBL. En parallèle, une demande de subside exceptionnel était formulée en urgence à la ville de Mons, qui octroie actuellement un subside de 700 euros par an et met des locaux gratuitement à disposition.

«Compte tenu des investissements très importants réalisés ces dernières années sur le site de l’Amusette par la Ville (200 000€ dans les infrastructures ), vu les emplois menacés ainsi que le rayonnement de l’ASBL et l’importance de son travail auprès des jeunes, le Collège communal a fait le choix d’intervenir à titre exceptionnel et dans l’urgence afin de préserver l’activité», a indiqué ce mardi matin la porte-parole du Collège communal, réuni en urgence hier pour évoquer la situation de l’Amusette.

«Nous reconnaissons le rôle important joué par l’Amusette ainsi que son travail pédagogique de sensibilisation auprès des milliers d’enfants qui s’y rendent chaque année. Cependant, le Collège regrette d’avoir été informé officiellement aussi tard» déclare néanmoins le bourgmestre Nicolas Martin, qui n’a appris la situation difficile de l’ASBL que la semaine dernière.

Concrètement, une intervention, limitée et exceptionnelle, de 3000 euros sera mise en œuvre, «pour autant que l’ASBL accepte de travailler à un plan financier de redressement et que ses instances de décision soient désormais ouvertes à un représentant de l’administration communale.» La Ville entend voir siéger au sein des instances de l’ASBL son directeur financier ou son délégué afin de disposer de garanties légitimes quant à la gestion financière de l’ASBL.