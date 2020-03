C’est confirmé: un premier cas de coronavirus à l’hôpital d’Eupen

Le patient qui s’est présenté ce lundi à l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen, est positif au Covid-19. Mais son état évolue bien.

Un premier cas d’infection au nouveau coronavirus a été confirmé ce mardi dans l’arrondissement de Verviers. Le patient infecté est un homme de 65 ans qui s’est présenté dimanche aux urgences de l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen, indique le Grenz-Echo sur son site internet.

Les résultats des analyses effectuées dans un laboratoire spécialisé à Louvain étaient attendus lundi mais ils ne sont tombés que ce mardi. Selon le quotidien germanophone, l’homme âgé de 65 ans est positif au Covid-19.

Plus tôt dans la journée, le médecin chef, Frédéric Marenne, contacté par Belga, indiquait que toutes les mesures avaient été prises dès l’arrivée du patient et dans l’attente des résultats. «Il est isolé et tout est désinfecté.» Il précisait également «que le patient est traité et évolue bien. Il n’est pas aux soins intensifs».

L’homme avait été en contact avec une personne qui avait séjourné en Italie mais n’avait pas développé la maladie.

Selon le Grenz-Echo, le patient devra passer les deux prochaines semaines confiné à son domicile. À l’heure actuelle, les responsables de l’hôpital sont en réunion de crise.

