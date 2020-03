La population belge augmentera de plus de 10% d’ici 2070

Prévisions démographiques: le bureau du Plan a revu ses projections publiées fin janvier dernier.

La population belge augmentera de 11% d’ici 2070, avec 12,7 millions d’habitants, selon les prévisions démographiques du bureau du Plan pour 2019-2070. Le bureau du Plan a revu ses projections publiées fin janvier dernier (13,2 millions de Belges en 2070), la croissance s’effectuant manifestement plus lentement.

Selon le bureau du plan, d’ici 2070, les femmes en Belgique auront 1,7 enfant, un chiffre légèrement adapté en l’absence de croissance du nombre actuel de naissances.

Les enfants nés en 2070 vivront certainement plus longtemps, avec une espérance de vie moyenne de 89,7 ans pour les femmes et 88,1 ans pour les hommes. Plus précisément, elle serait de 87,9 pour les femmes et 86,4 pour les hommes en Wallonie, contre 88,9 pour les femmes et 86,8 pour les hommes à Bruxelles et 90,8 ans pour les femmes et 89,2 pour les hommes en Flandre.

La migration internationale, en augmentation depuis les années 2000 en raison de divers facteurs tels que l’adhésion de nouveaux pays à l’UE, joue également un rôle dans les prévisions démographiques. Le bureau du Plan prévoit toutefois une baisse du solde migratoire dès 2030, pour atteindre le même niveau qu’au début des années 2000, soit environ 20.000 personnes par an.

Par ailleurs, Bruxelles est confrontée depuis quelques années à l’émigration de familles avec jeunes enfants qui veulent s’installer dans un environnement moins urbain.

Vieillissement de la génération des «baby boomers» oblige, la proportion des 67 ans et plus va passer de 17% en 2019 à 24% en 2070. Dès 2030, la Belgique comptera davantage de 67 ans et plus que de personnes de moins de 17 ans, prévoit le bureau du Plan.

Enfin, le nombre de familles monoparentales augmentera, selon les projections, pour atteindre 40% en 2070, contre 35% en 2019.