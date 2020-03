Lucas Mostade arrive à Faimes

Encore un tout bon transfert pour Faimes avec l’arrière du solide Lucas Mostade de Momalle. Bien vu!

Alors que certains n’ont pas encore commencé la confection de votre noyau en vue de la saison prochaine, d’autres, par contre, le terminent tout doucement. C’est le cas de Faimes qui vient de signer un nouveau transfert en la personne de Lucas Mostade.

Une arrivée intelligente de la part du club hesbignon quand on sait le potentiel du gaillard. Révélé sous… Éric Kerstenne à Wanze/Bas-Oha en P1, le Faimois de 22 ans avait disputé une trentaine de matchs avec son coach qu’il retrouve dans la foulée à Momalle. «Mais je n’ai pas beaucoup joué cette saison en raison de mes obligations professionnelles, confie le solide arrière droit. Mais, là, je reviens bosser dans le coin. Et donc, je vais pouvoir me remettre au foot avec un peu plus d’application. Je suis ravi. »

Momalle l’avait vaguement sollicité en vue d’une prolongation. Mais sans plus. « J’ai écouté mais Faimes était vraiment plus concret et le discours de Luc Ernes m’a vraiment plu, confie le gaillard formé à Liège. Je suis déjà passé par Faimes par le passé et j’avais vraiment envie de revenir. C’est un club où il fait bon vivre avec un vrai projet sympa et pas loin de chez moi. Je suis content. »

Faimes aussi. «Lucas a montré de belles dispositions et nous a tapé dans l’œil, avance son futur coach. Il sera un vrai plus dans le noyau. Avec lui et d’autres, on sera compétitif…» Et comment!