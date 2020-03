Warmifontaine : Dylan va fêter ses 14 ans et attend vos cartes postales

Pour ses 14 ans, le jeune Dylan attend des cartes postales imagées de voitures ou tout ce qui a rapport avec la circulation automobile.

Pour ses 8 ans, Dylan, avait bénéficié d’un cadeau extraordinaire: plus de 3 000 cartes postales étaient arrivées à son domicile et un club de Bikers de Bruxelles l’avait invité à aller voir «Cars» à Disneyland Paris. «Un souvenir inoubliable pour notre fils », disent Jessica et Raphaël Marlier, les parents de ce jeune enfant autiste atypique. Tous les ans, ils continuent à inviter leurs amis à envoyer un petit carton d’anniversaire: «Dylan est passionné de tracteurs rouges, de voitures, de camions, il possède entre 3 000 et 4 000 exemplaires de véhicules miniatures», explique la maman qui utilise l’objet comme «renforçateur» dans la méthode d’apprentissage comportementaliste ABA. Dylan a suivi un premier enseignement à Bertrix, l’école où à l’âge de six ans il a appris à parler. Aujourd’hui, il est scolarisé à l’école spécialisée du Mardasson à Bastogne où de nombreuses activités intergénérationnelles notamment sont programmées. Tous les soirs, il retrouve son domicile. «Il commence à dessiner, c’est un spécialiste de la composition de puzzles, c’est une grande victoire pour nous lorsqu’il nous aide à passer l’aspirateur dans la maison», glisse sa maman. Même si physiquement ses bientôt 14 ans font de lui un grand adolescent, il faut toujours l’aider à s’habiller, à se laver. Son âge mental est celui d’un enfant de 8 ans.

Les autistes oubliés

Le 7 mars, Dylan fêtera ses 14 ans et ses parents espèrent qu’à nouveau, il sera gâté avec de nouvelles cartes postales. «Chaque envoi fait du bien. À lui, qui est heureux de comptabiliser ses cartes, à nous, pour les messages de soutien que l’on reçoit, car c’est vrai que notre quotidien n’est pas toujours facile, on n’est pas beaucoup aidé», confesse la maman. Le quotidien de la famille est compliqué. Leur second enfant, Antoine, 10 ans est reconnu H.P. dyslexique. Depuis quelques années déjà, la famille anime «les autistes oubliés» une ASBL qui permet des échanges entre parents et le partage de divers conseils. Cette année, les Messancéens de l’Association «un geste pour Evalentine» lui ont promis un beau cadeau au mois de mai: un baptême en voiture de rêve. Avant cela, si vous aussi voulez donner un petit peu de bonheur à Dylan et sa famille, envoyez-lui une carte pour le 7 mars à son attention:

Son adresse

Dylan Marlier, 40 côte des fontaines 6840 Warmifontaine.