TC Nivelles - Quatre personnes condamnées pour avoir pillé le compte bancaire d'une octogénaire

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Elie T., un Bruxellois né en 1989, à 18 mois de prison ferme et sa cousine Liliane N., par défaut, à un an d'emprisonnement ferme. Rita T., Schaerbeekoise née en 1988, écope de 18 mois de prison avec sursis et un quatrième prévenu de deux ans avec sursis. Le quatuor est impliqué dans le pillage du compte bancaire d'une octogénaire qui, en 2017, résidait dans un home de Walhain. L'une des prévenues travaillait sur place et avait trouvé la carte bancaire de la victime. Près de 18.000 euros ont disparu via des achats, versements ou retraits.

D'après cette aide-soignante, lorsqu'elle a trouvé la carte bancaire par terre dans une chambre du home, elle l'a mise dans sa poche en pensant la déposer au bureau. Mais elle a oublié de le faire. Une fois chez elle, elle a pris la carte et a vu que le code était précisé au verso. Elle en a discuté avec ses proches, ils sont allés voir par curiosité combien d'argent était déposé sur le compte bancaire en question, et n'ont pas su résister à la tentation.

Lorsque la famille de la victime s'est aperçue qu'il y avait plusieurs mouvements d'argent suspect sur le compte de leur aïeule, c'était trop tard. Près de 18.000 euros avaient disparu. "L'argent servait aussi à payer le home. J'ai dû annoncer à maman qu'on allait vendre sa maison et elle est décédée trois mois plus tard", avait indiqué à l'audience le fils de la victime.

Le ministère public avait enchainé en dénonçant la "grande lâcheté" consistant à trahir la confiance de son employeur et de la résidente d'un home, octogénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Elie T., le prévenu le plus lourdement condamné, avait déjà d'importants antécédents judiciaires.