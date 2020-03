Accident dramatique, coup de poing mortel, parc photovoltaïque géant et grand feu raté: 10 histoires marquantes dans vos régions

Un accident mortel à Frasnes, l’inauguration du plus grand parc photovoltaïque de Wallonie à Saint-Ghislain ou encore un grand feu complètement raté à Wépion: voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

1 Un jeune de 17 ans perd la vie sur l’A8 à Frasnes

Lundi matin, un jeune de 17 ans qui circulait à pied sur l’autoroute A8 a été mortellement renversé.

«Alors que le jour se levait, un poids lourd a percuté quelque chose sur l’autoroute en direction de Tournai», précise Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. «Au moment de l’impact, il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’une personne. Il a d’abord pensé à une perte de chargement du camion qui le précédait. Quand il s’est mis sur le côté pour vérifier, il a vu un second camion percuter le corps.»

2 Une expo pour se plonger dans l’intimité de l’abbaye cistercienne de Rochefort

L’abbaye de Villers-la-Ville accueille l’exposition «Moine trappiste, abbaye de Rochefort» du photographe Namurois Guy Focant. Un travail inédit et qui a demandé pas mal de patience...

3 Un couple de Lontzen au cœur du conflit migratoire à Lesbos

L’ouverture des frontières turques a engendré un climat plus hostile que jamais sur l’île grecque de Lesbos. Un couple de Lontzen témoigne.

4 Saint-Ghislain inaugure le plus grand parc photovoltaïque de Wallonie

On a vu pousser les éoliennes dans le paysage wallon, il faut désormais s’habituer à voir apparaître des champs de panneaux photovoltaïques. Ce mercredi, on inaugurait en grande pompe à Tertre (Saint-Ghislain) un parc de 9 hectares comptant 18.720 panneaux. Petite visite guidée.

5 La N25 rouverte aux tracteurs… mais seulement s’ils sont accompagnés?

Pour circuler sur la Nationale 25, les tracteurs devront-ils être accompagnés de véhicules équipés de gyrophares, comme pour tout convoi exceptionnel? C’est ce que l’on pourrait croire à la lecture d’une brochure préparée par l’administration régionale qui rappelle les règles en matière de circulation des tracteurs.

6 Charleroi-Standard: des pièges à souris et un tifo rappelant une altercation

Alors qu’ils recevaient les «ennemis» du Standard ce dimanche dans le choc wallon de D1A, les supporters du Sporting de Charleroi n’ont pas attendu le coup d’envoi pour marquer le coup.

Les «Storm Ultras 2001» ont disposé des… pièges à souris sur les sièges des supporters et des joueurs rouches.

7 PHOTOS | Le grand feu de Bouge a perdu la flamme de Wépion

Comme le veut la légende, celui ou celle qui voit les six grands feux périphériques depuis Bouge n’a rien à redouter des sorcières pendant un an. Or, celui de Wépion n’a pas brûlé: tremblez!

«C’est un pincement au cœur, expliquait, dimanche soir, Jean-Claude, organisateur du grand feu de Wépion. Pour la première fois en 41 ans d’existence, nous ne pouvons pas bouter le feu.»

8 Les pompiers libèrent des chevreuils bloqués à la piscine

Chez les pompiers, certaines missions sont bien plus particulières que d’autres. À l’image de celle effectuée dimanche matin par les pompiers d’Arlon.

Les hommes du feu ont été appelés peu avant 10h pour intervenir à la piscine de l’Hydrion... pour libérer des chevreuils qui étaient bloqués dans l’enclos qui entoure le bâtiment.

Les pompiers ont ouvert les barrières pour permettre aux cervidés de regagner leur liberté.

Aucun animal n’a été blessé durant cette mission spéciale.

9 Mort à la suite d’un coup de poing: une peine de travail «incompréhensible»

La famille d’Alper Top, mort à la suite d’un coup de poing d’Anis B., crie à l’injustice avec la peine de travail de 200 heures prononcée. Et ce, au bout de cinq ans de procédure.

«Ils ne comprennent pas la douleur que l’on vit depuis la perte de notre fils. C’est scandaleux de donner une peine de travail alors qu’il a tué quelqu’un», s’insurge Ali Top, père d’Alper.

10 Namur pas adaptée aux trottinettes? Un opérateur met le pied à terre

Lime, l’une des deux entreprises de trottinettes électriques en libre-service implantées à Namur, a décidé de se retirer. La raison? Le vandalisme en ville est trop important et les rues ne sont pas adaptées.

