Le Covid-19 pourrait s’éclipser une fois l’été venu

Six nouveaux cas de coronavirus ont été détectés hier. D’autres devraient suivre: lundi à la mi-journée, l’UZ Leuven, laboratoire de référence, avait déjà procédé au dépistage de 450 patients. Une éclaircie dans notre ciel infecté: le Covid-19 pourrait perdre de sa vigueur une fois l’été venu.

Sera-t-on débarrassé du Covid-19 pour les vacances d’été? C’est une possibilité mais pas une certitude selon Steven Van Gucht, virologue et président du Comité scientifique coronavirus.

«Les coronavirus comme beaucoup d’autres virus respiratoires sont surtout actifs en automne et en hiver.C’est le cas pour quatre coronavirus, assez innocents car ils ne provoquent que de légers rhumes, qui ne sont plus guère actifs au mois de juin. Ils ne disparaissent pas complètement mais le nombre de personnes infectées diminue sensiblement. On a observé le même phénomène avec l’épidémie de SRAS qui a pris fin en mai-juin probablement aussi grâce aux mesures qui ont été prises. C’est difficile de distinguer l’impact du réchauffement des températures de celui des mesures de précaution.»

L’effet des UV, de l’humidité et de la chaleur

Pourquoi ces virus respiratoires sont-ils moins actifs une fois les beaux jours revenus?

Il n’y a pas vraiment d’explication scientifique mais plusieurs facteurs peuvent expliquer le recul de ces maladies respiratoires lié au changement de climat, avance le virologue.

«Quand il faitbeau, les gens sortent. Ils restent moins dans des espaces confinés ce qui limite les contacts rapprochés entre personnes et par conséquent la propagation du virus. Les UV contribuent à inactiver le virus et décontaminent certaines surfaces exposées à leurs rayons. Le degré d’humidité dans l’air intervient également: ainsi, le virus de la grippe se transmet plus facilement quand l’air est plus sec parce que les gouttelettes expulsées quand on tousse ou quand on éternue restent plus longtemps en suspension dans l’air. Enfin, la chaleur contribue à affaiblir le virus: à 20 ou 25 degrés, celui-ci est beaucoup moins actif que lorsque le mercure ne dépasse pas 4 ou 5 degrés».

Quid du Covid-19?

Difficile de prédire ce qu’il adviendra du nouveau coronavirus une fois l’été venu.

« Il y a deux possibilités: ou bien il disparaîtra complètement comme le SRAS ou bien il reviendra l’hiver prochain dans une forme affaiblie parce que les gens auront développé une immunité. Comme le Covid-19 est plus contagieux que le SRAS, on pense qu’il est plus probable qu’il s’installe de manière permanente mais alors il sera moins virulent.»