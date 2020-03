Piquet de grève au service Voirie de la Ville de Bruxelles

Aucun camion n’est sorti: le front commun syndical CGSP, CSC et SLFP du secteur des administrations locales et régionales de Bruxelles a tenu un piquet de grève pour bloquer la sortie des camions et des travailleurs du service communal de la voirie de la Ville.

Le front commun syndical CGSP, CSC et SLFP du secteur des administrations locales et régionales (ALR) de Bruxelles a tenu un piquet de grève lundi quai de la Voirie pour bloquer la sortie des camions et des travailleurs du service communal de la voirie de la Ville, a indiqué Mathieu Verhaegen, président de la CGSP ALR Bruxelles. Les syndicats viseront le service Voirie de la commune d’Ixelles mardi de la semaine prochaine. Ils réclament une augmentation barémique pour s’aligner sur les traitements pratiqués en Flandre et en Wallonie et des embauches compensatoires pour une réduction collective du temps de travail.

Jusqu’à une centaine de personnes se sont mobilisées au piquet dans la journée. Le passage a été bloqué avec des barrières. Aucun camion n’est sorti pour nettoyer les rues.

23 millions

Les 3 syndicats se mobilisent depuis un an et demi pour améliorer les rémunérations de leurs travailleurs dans les administrations et hôpitaux publics à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois s’est engagé en décembre à débloquer 15 millions d’euros pour une valorisation des barèmes des agents communaux et du CPAS ainsi que 8 millions d’euros pour le personnel des hôpitaux publics, soit 23 millions au total.

Les syndicats estiment ces enveloppes insuffisantes étant donné que des premiers calculs effectués avec les directions des hôpitaux IRIS laissent à penser que l’augmentation se limiterait à une dizaine d’euros par mois et par travailleur pour l’enveloppe de 8 millions d’euros. «À la dernière réunion concernant la répartition des 15 millions d’euros, rien ne nous a encore été communiqué», ajoute Mathieu Verhaegen. «Si rien ne bouge, on va déposer un préavis de grève pour le 31 mars et le 1er avril. Aujourd’hui, on fait des actions dans les communes. On mobilise les ouvriers car ils font partie des plus mal lotis».