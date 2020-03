La reine Mathilde soutient l’émancipation musicale de 90 enfants montois

Au travers le Fonds Reine Mathilde, la reine soutient des projets à destination d’enfants en situation vulnérable. «Fly to the Moon» leur permet de s’émanciper grâce à la musique. BELGA

Redonner confiance à des élèves en difficulté: c’est l’objectif du projet «Fly to the Moon», mené dans trois écoles montoises. Le projet est soutenu par la Reine Mathilde.

C’est une invitée de marque que l‘école communale du Ponton à Cuesmes se prépare à accueillir puisque ce mardi 3 mars à 10 h tapantes, l’établissement scolaire accueillera la Reine Mathilde.

Pourquoi un tel honneur? Parce que l’école participe à un très joli projet soutenu par le Fonds Reine Mathilde: «Fly to the Moon». Ce programme permet à 90 enfants de 11 à 12 ans, issus de trois classes de 6e primaire de la région de Mons, de s’émanciper grâce à la musique.

Encadrés par trois musiciens professionnels, ils sont amenés à créer, composer, jouer des instruments et interpréter trois chansons qui mixent instruments pop et musique électro. L’idée est de permettre aux élèves de s’immerger dans un processus créatif et une expérience musicale complète, depuis la page blanche jusqu’à la représentation sur scène. L’objectif: redonner confiance aux jeunes par le biais de la musique.

Les enfants qui participent au projet proviennent de trois écoles qui bénéficient de l’encadrement différencié: l’école communale du Ponton, l’école communale Barigand de Ghlin et l’école communale des Arquebusiers à Mons. Le processus est mené par le Centre d’Expression et de Créativité La Maison des Ateliers, situé à Mons.

Créer une émulation

«Nous avons choisi ces trois écoles parce qu’elles accueillent un public plus fragile, qui a moins facilement accès à la pratique musicale et à la création artistique», explique Boris Iori, coordinateur à l’ASBL La Maison des Ateliers.

«L’idée est de créer une émulation entre ces enfants, dans un esprit de collaboration et de solidarité, et sous l’encadrement bienveillant de musiciens et d’accompagnateurs.» Le projet porte aussi une attention particulière à la réduction de la fracture numérique grâce aux nouvelles technologies dans le domaine de la musique et comme moyen de communication entre les classes.

Le projet «Fly to the Moon» a démarré à la fin de l’année 2019. Le point d’orgue sera la cérémonie de remise des Certificats d’Étude de Base le 26 juin prochain au Théâtre royal de Mons.

À cette occasion, les enfants se produiront en live devant un parterre de quelque 800 personnes. Sélectionné dans le cadre du troisième appel à projets Music Connects lancé en 2018 par le Fonds Reine Mathilde, le projet bénéficie d’un soutien de 8 640€.