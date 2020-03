Une pièce de 7.000 livres et 7 kg pour rendre hommage à James Bond

Une version plus petite de la même pièce est mise en vente au prix de 2000 livres soit 150.000 euros. AFP

A un mois de la sortie du 25e volet de James Bond, la Monnaie britannique a dévoilé une pièce d’or de 7000 livres.

La Monnaie royale britannique a dévoilé lundi une pièce d’or de 7.000 livres (8.000 euros), la plus importante valeur faciale jamais produite, en l’honneur de James Bond, à un mois de la sortie du 25e volet de la saga de l’agent secret.

Sur cette pièce de 7kg figure la légendaire Aston Martin de l’agent secret -avec sa fameuse plaque BMT 216A -, représentée à l’intérieur du canon d’un pistolet. Produite en un unique exemplaire, il s’agit aussi de «la plus large pièce jamais réalisée par la Monnaie royale», précise son site internet.

- AFP Si son prix de vente ne figure pas dans le communiqué de l’institution chargée de frapper la monnaie britannique, une version plus petitede la même pièce (2kg et 2.000 livres de valeur faciale) est elle vendue en ligne pour environ 130.000 livres (150.000 euros).

Les deux pièces font partie d’une collection commémorative révélée peu avant la sortie du 25e film James Bond, «Mourir peut attendre» («No time to die»). Les fans de la série d’espionnage pourront aussi acquérir trois pièces plus abordables (à partir de 13 livres), qui révèlent le logo «007» lorsqu’on les accole.

Sur ce triptyque en or et en argent figurent notamment la voiture sous-marin de «L’espion qui m’aimait», l’emblématique smoking de l’espion britannique ou encore des répliques cultes comme le fameux «Shaken, not stirred» («mélangé au shaker, pas à la cuillère»), décrivant ses préférences en terme de vodka Martini.

La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévue le 2 avril au Royaume-Uni et le 8 en France. C’est la cinquième - et a priori la dernière fois - que Daniel Craig, 51 ans, interprète le célèbre agent 007.