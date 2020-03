Coronavirus en Belgique: d’où proviennent les six nouveaux cas ?

«Aujourd’hui, commence une semaine cruciale. Le retour de vacances a des conséquences», a expliqué Mme De Block lors d’une conférence de presse après le comité de concertation réunissant, sous la direction de la Première ministre, les ministres-présidents des Régions et des Communautés ainsi que les ministres compétents. BELGA

Six nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Belgique. D’où proviennent ces personnes ?

Parmi les six nouveaux cas de contamination au coronavirus, cinq patients sont originaires de Flandre et un de Bruxelles, indique lundi le SPF Santé publique. Ils présentent tous des symptômes modérés tels que de la fièvre, de la toux et des éternuements. Ils reçoivent actuellement les soins nécessaires dans un environnement sécurisé, précisent encore les autorités sanitaires.

+ NOTRE DOSSIER | Suivez l’actualité par rapport au coronavirus

Ces patients sont également suivis par les médecins de l’agence régionale flamande ‘Zorg en Gezondheid’ et de la Commission communautaire commune (Bruxelles). Les deux administrations tracent aussi les personnes qui ont été en contact avec les patients depuis leur retour, afin de procéder à des dépistages si nécessaire, écrit le SPF Santé sur son site d’information sur le coronavirus.

Les six personnes ont récemment voyagé dans le nord de l’Italie. Ces nouvelles contaminations coïncident avec la fin du congé de carnaval. Les nombreux retours de vacances ont provoqué une hausse des tests auprès de personnes qui présentent des symptômes suspects.

Ainsi, au total, 140 tests ont ainsi été effectués durant la nuit de dimanche à lundi, ainsi que lundi matin au laboratoire de référence de la KULeuven. Ils ont donc révélé six cas positifs.

Le nombre total de citoyens belges contaminés par le nouveau coronavirus s’élève actuellement à huit, avec la personne, vivant en Flandre, détectée positive dimanche. Le premier cas avéré, un homme rapatrié de Wuhan, en Chine, il y a quelques semaines, a entre-temps été traité et n’est plus porteur du virus.