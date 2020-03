VIDÉO | Pichenette, solo entre 5 joueurs, coup franc: les incroyables buts du week-end en foot amateur

De Jean-Baptiste Kembi (en haut à droite) à Quorentin Michel Ruymbeke (en bas à gauche), six joueurs se sont illustrés ce week-end. Montage ÉdA

Chaque lundi, retrouvez les plus beaux buts du week-end en football amateur.

Chaque début de semaine, L’Avenir sélectionne quelques buts remarquables en football amateur.

De la D2 Amateurs à la P4, de nombreux joueurs se distinguent en inscrivant de splendides goals.

Cette semaine, sélection de six jolis buts à voir en vidéo.

1 Anthony Wattiez nettoie la lucarne adverse

Face à Esplechin en P4C hennuyère, Pommeroeul s’est offert un succès aisé. Les visités ont, il est vrai, été bien aidés par le magnifique coup franc d’Anthony Wattiez inscrit dès le premier quart d’heure du match.

2 Jean-Baptiste Kembi régale contre ses anciennes couleurs

Plus motivé que jamais, face à son ancien club, «JB» Kembi a offert un récital en première mi-temps. À la 26e minute de la rencontre entre Waremme et Onhaye, Kembi a réalisé un solo entre cinq joueurs et a ouvert le score.

3 Quorentin Michel Ruymbeke surprend le gardien de Jodoigne

Quorentin Michel Ruymbeke s’est offert un joli but en P3 brabançonne. Sur une frappe lointaine, il a lobé le gardien et son tir a fait mouche via le poteau. Un goal important qui a offert les trois points à son équipe.

4 William Piret envoie un missile

En D2 Amateurs, Rebecq est venu s’imposer à Couvin. D’un missile du pied gauche, William Piret a clos les débats à vingt minutes du terme. Une frappe imparable.

5 Romain Brouir réalise une belle pichenette

Subtile et efficace, la belle pichenette de Romain Brouir a rapporté une unité à son équipe. Sur ce lob inscrit à la 77e minute, il a offert le point du partage aux Spirous qui se déplaçaient à Raeren en D3B Amateurs.

6 Andy Duhaut brosse bien son coup franc

Aussi beau qu’inutile, le coup franc brossé d’Andy Duhaut aura permis à Brugelette d’y croire dans son duel avec Leuze. Mais les visiteurs se sont écroulés en deuxième mi-temps. Ils se sont inclinés 5-2.