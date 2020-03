Réactions post-César: la femme de Roman Polanski pète un plomb

Emmanuelle Seigner, l’épouse de Roman Polanski, dénonce «les mensonges de folles hystériques» avant de quitter Instagram

Au lendemain de la cérémonie des César, la polémique concernant la récompense remise à Roman Polanski n’a cessé d’enfler. Le réalisateur a reçu le prix du meilleur réalisateur pour son film J’accuse. Tandis que de nombreuses personnes dénoncent cette récompense pour un homme reconnu coupable de viol, son épouse, Emmanuelle Seigner, prend sa défense sur Instagram.

La comédienne française s’est emportée dans une publication aussitôt supprimée: «Je prie à tous d’arrêter de me faire chier. Tout cela est basé sur des mensonges de folles hystériques en mal de célébrité. Merci de respecter mon espace, celui de mes enfants, de mes parents et de mes sœurs», a-t-elle écrit.

Son compte Instagram a lui aussi été supprimé dans la foulée.

Mathilde Seigner, sa sœur, affirme son soutien familial sur Instagram: «Bravo! Quand le suffrage du vote l’emporte sur la vox populi», tandis que le débat continuer de faire rage dans les commentaires.

La réaction d’Adèle Haenel après sa sortie remarquée

On attendait la réaction d’Adèle Haenel qui a eu un geste fort en quittant la salle lorsque le prix a été remis à Polanski. C’est dans Mediapart qu’elle a décidé de réagir. «Ils pensent défendre la liberté d’expression, en réalité ils défendent leur monopole de la parole. Ce qu’ils ont fait hier soir, c’est nous renvoyer au silence, nous imposer l’obligation de nous taire. Et toute parole qui n’est pas issue de leurs rangs, qui ne va pas dans leur sens, est considérée comme ne devant pas exister.»

L’actrice, qui avait dit avant les César que récompenser Polanski c’était cracher aux visages des victimes d’agression sexuelle, avait espéré un changement. Mais selon elle, très vite, «toute la soirée a tourné autour de l’idée que l’on ne pourrait plus rien dire, comment on va rire maintenant si on ne peut plus se moquer des opprimés. Mais si on riait aussi de nous-mêmes, si on riait aussi des dominants?»