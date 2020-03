L’Inter Miami de Beckham s’incline en ouverture du championnat de MLS

C’était un moment que David Beckham, propriétaire du club, ainsi que tous les habitants de Miami attendaient: le premier match en Major League Soccer.

Nouveau venu au sein de l’élite du «soccer» aux États-Unis, l’Inter Miami a participé à son premier match face au Los Angeles FC, qui a intégré la MLS en 2018.

LAFC avait terminé la saison précédente à la 1e place de la Conférence Ouest avec 72 points et affichait la meilleure attaque du championnat avec 85 buts en 34 rencontres. Une entrée en matière face à un adversaire de taille, mais les hommes de David Beckham ont su tenir tête à leur adversaire en encaissant seulement un goal par le redoutable Carlos Vela, juste avant le repos.

De l’entrée du rectangle, Vela a trompé le gardien de Miami d’une magnifique balle piquée pour ouvrir le score dans cette rencontre.

?? season, same @11carlosV ???? @LAFC 's reigning @MLS MVP spoils @InterMiamiCF 's debut with a chip David Beckham's former team-mate Eric Cantona would have been proud of ?? pic.twitter.com/5MAlq1xgqQ

Dominé dans le jeu, avec seulement 40% de possession de balle, l’Inter Miami s’est néanmoins procuré près de 15 occasions au cours de la rencontre.

Luis Robles, le gardien de Miami s’est d’ailleurs illustré avec quelques belles parades au cours de la rencontre.

Down one at the half but a quick Luis Robles appreciation tweet. Couple of big saves for our captain. ?? pic.twitter.com/3wnLqsS1sY