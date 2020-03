Coronavirus: les derniers développements dans le monde

Prévisions sombres de l’OCDE sur la croissance mondiale, niveau de risque relevé à «modéré à élevé» dans l’Union européenne, importantes pertes touristiques: voici les derniers développements liés au nouveau coronavirus dans le monde.

Propagation dans le monde

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s’élevait à 89 705, dont 3 060 décès, dans 69 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

1 448 nouvelles contaminations et 64 nouveaux décès ont été recensées depuis le décompte réalisé dimanche à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80 026 cas, dont 2 912 décès. 202 nouvelles contaminations et 42 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche 17H00 GMT et lundi 10H00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 9 679 cas étaient recensés lundi à 10H00 GMT, dont 147 décès et 1 246 nouveaux cas.

Pays asiatiques très touchés

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4 335 cas, 26 décès) l’Italie (1 694 cas, 34 décès) l’Iran (1 501 cas, 66 décès) et le Japon (254 cas, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

En Allemagne, le nombre de personnes contaminées a presque été multiplié par deux pendant le week-end, atteignant désormais le chiffre de 150.

Autre foyer aigu de la contamination en Europe, la France a fait état dimanche de 130 personnes atteintes par le virus depuis fin janvier, dont deux sont mortes.

Le niveau de risque lié au nouveau coronavirus pour les ressortissants de l’Union européenne à été relevé à «modéré à élevé».

Le Portugal, la principauté d’Andorre et la République Tchèque ont annoncé leurs premiers cas.

Croissance ralentie selon l’OCDE

Le coronavirus va freiner très fortement l’économie mondiale en 2020, a prévenu l’OCDE, qui a ramené sa prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4%, sans exclure un scénario plus noir si l’épidémie s’aggrave.

La Chine verra sa croissance amputée de 0,8 point de pourcentage à 4,9%, entraînant dans son sillage toutes les grandes économies, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton, a évoqué un risque de récession en Allemagne et en Italie en début d’année. L’industrie touristique européenne a selon lui perdu depuis janvier à peu près un milliard d’euros par mois.

À Macao, les casinos ont enregistré en février un plongeon de presque 88% des revenus du jeu.

Mobilisation et prévention

En Corée du Sud, vers laquelle plus de 70 pays ont imposé des restrictions de voyages, des dizaines d’événements ont été annulés.

Aux Etats-Unis, où deux décès et une vingtaine de cas ont été recensés, le président Donald Trump a demandé aux médias de «ne pas encourager la panique».

En France, les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné et certains événements en extérieur sont interdits. À Paris, les personnels du Louvre ont décidé lundi de poursuivre la fermeture du musée. Le Salon du Livre prévu en mars a été annulé.

Tous les voyages scolaires à l’étranger ont été suspendus et les établissements scolaires de plusieurs communes situées dans l’Oise (nord), en Haute-Savoie (est) et dans le Morbihan (ouest) sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

En Israël, où se tiennent des élections législatives, des bureaux de vote spéciaux ont été mis en place pour les 5 600 Israéliens en quarantaine.