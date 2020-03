Best of foot local: coup franc en lucarne, pluie de cartons, une pichenette et un doublé contre son camp

Un magnifique coup franc? Un doublé insolite? Une anecdote sympathique? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions intéressantes à épingler.

1 Il marque un doublé… contre son camp

Un doublé dans la première demi-heure de jeu, cela aurait pu être le début de match parfait, sauf que Pieraert (Pays Vert) a inscrit ces deux buts dans son propre camp et permettait donc aux Symphorinois de prendre deux buts d’avance malgré eux.

le Pays Vert parviendra à marquer un but avant la mi-temps mais finira par s’incliner 1-3. Le Pays-Vert reste 13e en D3A Amateurs.

2 Un arbitre avec des cartons en poche, mais sans bic

Scène assez cocasse avant la recnontre en D3A Amateurs entre Braine et Gosselies où l’arbitre avait oublié son bic! Sans ce bic, impossible de marquer les éventuels cartons adressés au cours de la rencontre, l’arbitre s’est alors tourné vers le banc brainois pour s’en faire prêter un.

La rencontre s’est ensuite soldée par une victoire 2-1 de Braine.

3 Une maman couturière au service du gardien

Pour cause de blessure, Jean-Philippe Marhtoz joue avec deux doigts attachés, ce qui n’est pas évident quand on joue au poste de gardien de but.

Pour remédier à ce problème, la maman du gardien de Mormont a fait parler ses talents de couturière pour bricoler son gant et permettre ainsi à son fils de jouer dans les meilleures conditions.

Mormont s’est imposé 1-0 face à Oppagne grâce à un coup franc de Crèvecœur

4 Un changement tactique payant et un but symbolique

Malmené au terme de la première période où le score affichait 2-0 en faveur du Stade Brainois face à Wlahain, le coach de Walhain a alors décidé d’effectuer un changement tactique afin de passer en 3-4-3 et d’être plus offensif.

Un changement payant puisque Walhain va prendre le dessus en seconde période et va réussir à repartir de ce déplacement avec le point du partage. Le but égalisateur de Walhain a été inscrit par David Mukuna-trouet, qui n’avait plus marqué depuis le 1er décembre et qui a dédié son but à son grand-père, décédé il y a tout juste un mois.

5 Une dizaine de cartes jaunes et quatre exclus

Le duel au sommet de la P4G a été marqué, non pas par une pluie de buts, mais par une pluie de cartons jaunes. L’arbitre a distribué pas moins d’une dizaine de cartons et a exclu 4 joueurs, ce qui a amené les deux équipes à terminer la rencontre à 9 vs 9.

6 Un magnifique coup-franc en pleine lucarne

En P4C, il n’aura fallu attendre que 12 minutes pour que Pommeroeul ouvre le score via un coup-franc imparable de Wattiez qui va se loger en pleine lucarne adverse. Les locaux ont encore été marquer deux buts supplémentaires pour s’imposer 3-0 face à Esplechin.

7 8-5 le carton du week-end

La rencontre la plus prolifique du week-end est à mettre à l’actif de Rebeq B et l’ES Braine B, qui ont inscrit 13 BUTS au cours des 90 minutes de la rencontre. Une moyenne d’un but toutes les 7 minutes!

Rebecq menait 3-0 après 22 minutes, et c’est ensuite que la partie s’est emballée pour terminer sur ce score impressionnant de 8 buts à 5.

8 Une pichenette qui rapporte un point

D’abord mené 1-0 par Raeren, au retour de vestiaires, Spy est parevenu à repartir avec le point du partage de son déplacement grâce à une pichenette de Brouir à la 77e minute de jeu. Avec 45 points, Raeren culmine toujours à la 2e place du classement en D3B Amateurs.

9 Une belle percée solitaire pour ouvrir la marque

Dans un match où il y a eu très peu d’occasion entre Waremme et Onhaye, les visiteurs ont su se montrer plus réaliste pour s’imposer 0-2 et ainsi prendre la 14e place de leur adversaire du jour au classement.

kembi se sera distingué du côté de Onhaye en s’aventurant dans une percée solitaire dans la défense adverse pour aller ouvrir la marque d’une bien belle manière.