WTA Lyon: Alison Van Uytvanck et Ysaline Bonaventure se qualifient pour le deuxième tour

Alison Van Uytvanck (WTA 62) s’est qualifiée lundi pour le deuxième tour du tournoi de Lyon. Elle s’est imposée face à la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121) en deux sets 6-1, 6-3) en 1 heure.

Tête de série N.5, Van Uytvanck affrontera au deuxième tour de l’Open 6e Sens - Métropole de Lyon la gagnante du duel entre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 143) et la Polonaise Magdalena Frech (WTA 169).

