Pourquoi le Real Madrid a choisi Dallas pour l’opération d’Eden Hazard

Alors qu’Eden Hazard s’envole vers le Texas où il devrait bientôt se faire opérer de la cheville, certains supporters se demandent pourquoi le Real Madrid envoie le Diable rouge se faire soigner outre-Atlantique. Réponse.

Mais pourquoi Eden Hazard doit-il absolument se faire opérer aux États-Unis? N’existe-t-il pas des spécialistes capables de soigner sa cheville en Europe? Les questions ont fusé sur les réseaux sociaux à l’annonce, dans les médias espagnols, de la prochaine opération du joueur belge. Et pourtant, le choix du Real Madrid s’explique assez facilement.

En effet, après avoir mené plusieurs consultations, le staff médical de la «Maison Blanche», dirigé depuis juillet 2017 par le docteur Niko Mihic, a logiquement décidé de faire confiance à une équipe de spécialistes américains qu’il connaît bien et avec lequel il travaille de plus en plus depuis l’arrivée de son nouveau directeur, il y a deux ans et demie.

Très apprécié des joueurs madrilènes, Niko Mihic, qui a étudié et travaillé aux États-Unis pendant de nombreuses années, fait d’ailleurs fréquemment profiter le Real de ses relations avec des pontes de la médecine sportive américaine. Ce qui fait que le docteur Daniel Cooper, directeur médical des Cowboys de Dallas (NFL), endosse désormais un rôle de consultant pour le club madrilène. Et ce qui explique que le docteur Eugene Curry, de la Carrell Clinic de Dallas, se chargera, selon «Het Laatste Nieuws», de l’opération d’Eden Hazard, quasiment deux ans après s’être occupé de la cheville de la légende du basket-ball Dirk Nowitzki.