La banderole provocante des supporters de Virton envers l’Union belge

Les supporters de Virton se sont illustrés avec une banderole particulière. Si c’est dit avec humour…

C’est un brin vulgaire, on en convient, mais plutôt original en même temps.

Vendredi, les supporters de la tribune B ont affiché, à leur façon, leurs sentiments concernant les décisions de la Fédération dans l’affaire Virton – Beerschot.

Et cela, avec un slogan évoquant également la campagne «Football for all», campagne organisée par l’Union belge contre l’homophobie, le racisme et d’autres formes de discrimination et d’inégalité.

Dès lors que c’était dit avec humour, on espère que les édiles fédéraux n’en tiendront pas trop rigueur aux fans de l’Excel.