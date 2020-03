Coronavirus: l’Eglise catholique demande aux fidèles de prendre quelques précautions

Des mesures de précaution sont prises à tous les niveaux.

Les évêques belges se joignent à l’appel lancé par le gouvernement concernant le Covid-19 et demandent, dans un communiqué lundi, aux communautés de croyants catholiques du pays d’observer avec effet immédiat et lors de toute assemblée, plusieurs mesures de précaution.

Il est notamment demandé d’éviter de se serrer la main ou de s’embrasser lors du don de la paix et de ne pas utiliser d’eau bénite en entrant et en sortant de l’église. La communion sera uniquement reçue sur la main, conseillent encore les évêques belges, et elle sera, dans la mesure du possible, uniquement distribuée par celui qui préside.