La STIB inaugure la ligne de bus 56 reliant Neder-Over-Heembeek au quartier européen

La ligne de bus 56 aura des répercussions sur la ligne 47. Celle-ci sera donc réorganisée.

La STIB a mis en service, lundi, la nouvelle ligne de bus 56, qui relie désormais Neder-Over-Heembeek au quartier européen et au métro en passant par Schaerbeek. La ligne a été inaugurée par le directeur général de la STIB Brieuc de Meeùs, ainsi que par les autorités communales de la Ville de Bruxelles et de Schaerbeek, aux rangs desquels les bourgmestres Philippe Close et Cécile Jodogne.

Il s’agit d’une nouvelle étape du Plan Directeur Bus de redéploiement progressif de deux tiers des lignes du réseau bus de la société bruxelloise destiné à en augmenter la capacité et l’attractivité.

Dans l’opération, la ligne 47 existante sera réorganisée.

La ligne 56 relie Schuman à Buda, à Neder-Over-Heembeek, un coin de la capitale en plein développement. Elle traverse la commune de Schaerbeek.

Quels lieux desservis?

Elle dessert notamment le centre de tri postal de bpost jusqu’ici non accessible en transport public, l’Hôpital Militaire, Val Maria et l’avenue des Croix de Guerre. À Heembeek, elle assure la correspondance avec la ligne de bus 47 et les lignes de tram 3 et 7. Elle permet d’accéder au centre commercial Docks Brussel, ainsi qu’aux places Verboekhoven, Colignon et Dailly. Grâce à son terminus à Schuman, la ligne offre une correspondance directe avec le métro et le train.

La ligne 47 reliait la gare de Vilvorde à Heembeek, mais en heures creuses, ainsi que le samedi, elle rejoignait la place De Brouckère, une variante peu simple à comprendre qui faisait doublon avec la ligne 3. Depuis lundi, elle circule uniquement entre la gare de Vilvorde et Heembeek, où les voyageurs peuvent monter dans le tram 3 pour rejoindre le centre.

Par ailleurs la ligne 27, qui relie actuellement la Gare du Midi à Andromède, est prolongée de deux arrêts jusqu’à Pléiade, offrant par la même occasion une correspondance avec la ligne 79.

Prochaine étape prévue à l’automne

La mise en œuvre du Plan Directeur Bus entamée mi-2018, sera poursuivie jusqu’en 2021. La prochaine étape est prévue à l’automne 2020. Il sera alors question, entre autres, du prolongement de la ligne 46 jusqu’à Tivoli en bus articulés, de la mise en service de la nouvelle ligne 74 qui reliera Erasme à Uccle Stalle ou encore de la nouvelle ligne 52 qui reliera la Gare Centrale à Forest National.

Une fois l’ensemble du Plan mis en œuvre, c’est au total deux tiers du réseau de bus tel qu’il existait début 2018 qui aura été modifié. Ces changements, couplés à l’arrivée de nouveaux véhicules, permettront d’offrir 30% de places supplémentaires sur le réseau bus et d’augmenter de 22% la production kilométrique de la STIB.