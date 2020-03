La Belgique a-t-elle sous-estimé le nombre de personnes touchées par le coronavirus?

Ce lundi matin, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, est revenue sur la situation en Belgique, au micro de La Première.

+ NOTRE DOSSIER | Suivez l’actualité par rapport au coronavirus

Face au coronavirus, la Belgique a-t-elle été le village gaulois d’Astérix et Obélix? «Nous n’avons pas eu de cas pendant 4 semaines, c’était étonnant. Nous étions le seul pays en Europe qui n’avait pas de patients», reconnaît Maggie De Block, la ministre fédérale de la Santé. La situation aurait-elle donc été sous-estimée? La ministre ne le pense pas, elle en veut pour preuve: «les patients que nous avons aujourd’hui sont des personnes infectées en Italie ou en France».

Aujourd’hui, la Belgique est en phase 2: «cela signifie que le virus est dans notre pays.» La phase 3 sera activée lorsque le virus sera dans toutes les communes. «C’est une semaine cruciale avec le retour des vacances, nous travaillons ensemble avec tous les ministres compétents. Nous ne prenons pas des mesures plic-ploc, nous sommes conseillés par un comité scientifique, l’OMS a des recommandations, nous avons des réunions avec l’Europe.»

Un troisième cas a été détecté en Belgique ce lundi matin mais la ministre s’attend à voir le nombre augmenter ce lundi. «Nous allons avoir quelques patients en plus dans la journée car des tests ont été faits suite aux retours de vacances. Mais il ne faut pas faire de comparaison avec l’Italie et la France.»

Pas question d’ouvrir le dépistage

La ministre fédérale de la Santé ne veut pas systématiser le recours aux tests: «Il est nécessaire d’avoir des critères pour un dépistage. Ces critères sont: une personne malade, qui tousse, qui a des problèmes respiratoires et un lien avec zone de risque. Sinon, épuiser tant de personnes par faire des tests inutiles ce serait du gaspillage et pas “contributif”. Les zones de risque ont été adaptées. Quand on ne se sent pas bien, nous conseillons aux gens de contacter un médecin.» À lui de faire le tri. Cela pour éviter de tomber dans une certaine démesure: «Il y a des gens qui téléphonent depuis la voiture de retour d’Italie: “Est-ce qu’on peut passer dans 10 heures pour faire des tests?”»

À quand des masques pour les médécins ?

Dans le processus de Maggie De Block, le médecin généraliste a un rôle crucial à jouer. L’Ordre des médecins demande une livraison rapide et gratuite de masques bucaux. Problème, «le marché des masques a été perturbé par la Chine qui était producteur et qui a aussi acheté tous les masques qui se trouvaient en Europe», précise la ministre fédérale. «Nous avons passé commande avec tous les pays européens.»