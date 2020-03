Eden Hazard va se faire opérer à Dallas

Eden Hazard s’envole vers Dallas pour se faire opérer de la cheville, annonce la presse espagnole.

Alors que le doute planait encore sur la solution à choisir avec sa blessure subie en championnat il y a une semaine, le Real Madrid semble avoir opté pour l’opération après une concertation avec des spécialistes parmi lesquelles on retrouve des membres du staff médical de Chelsea, son ancien club.

Doit-on craindre pour son euro? L’avenir nous le dira, selon l’évolution dans les semaines qui suivront.

Avec l’opération, une indisponibilité de maximum 3 mois avait été évoquée, même si elle dépend de la manière à laquelle le joueur réagit à l’intervention. Roberto Martinez se voulait néanmoins rassuranten déclarant qu’il était certain qu’Eden serait de retour avant le dernier match du championnat espagnol.

Alors que le Diable rouge semblait à nouveau de retour en forme après avoir été écarté plusieurs semaines suite à une blessure, il avait à nouveau du céder sa place en fin de rencontre lors de la défaite du Real Madrid à Levante.

Une blessure et plus précisément une fissure du péroné distal droit qui survient un peu moins de 4 mois avant l’euro, de quoi faire naître quelques inquiétudes au sujet de sa participation à la compétition. Deux solutions s’offraient au club et au joueur madrilèe: un traitement conservateur ou une opération qui le rendrait indisponible plus longtemps. Une semaine après cette blessure, et après concertation avec des experts, c’est donc l’opération qui a été privilégiée pour éviter une éventuelle rechute dans le futur.

Ce choix permet au Real Madrid de mettre Hazard dans les meilleurs conditions pour la saison prochaine, mais il faudra désormais suivre sa récupération pour envisager, ou non, une participation à l’euro 2020.