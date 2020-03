Un troisième cas de coronavirus détecté en Belgique: la personne malade est confinée chez elle

Une dame de retour de Milan a contracté le virus.

L’information a été annoncée ce matin par le cabinet du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron: un troisième cas de coronavirus est confirmé en Belgique. La personne testée positive est une Bruxelloise qui a récemment voyagé à Milan. Elle est actuellement confinée chez elle.

«La patiente présente des symptômes d’infection mais garde un bon état général», a précisé le cabinet. Le patient est confiné à domicile et a reçu «le matériel nécessaire et la documentation adéquate».

Le service d’inspection va à présent rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient récemment. Celles-ci devront faire part de leur état de santé et surveiller leur température deux fois par jour. En cas de fièvre, elles devront s’isoler et contacter leur médecin généraliste pour évaluer la situation avec lui. «Ceci afin de limiter la propagation de l’épidémie le plus efficacement possible», souligne le cabinet bruxellois.

Phase 1 activée dans les hôpitaux

La phase 1 des plans d’urgence hospitaliers a été activée ce week-end par le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, en concertation avec le Risk Management Group (RMG), qui décide des mesures à prendre pour protéger la santé publique. «Les hôpitaux bruxellois se tiennent prêts en cas d’afflux de patients pour le dépistage et/ou la prise en charge», a précisé le ministère.

Les personnes qui pensent être infectées sont invitées à téléphoner à leur médecin avant de se rendre dans une salle d’attente ou un hôpital, afin d’éviter la propagation du virus. Celles qui n’ont pas de médecin généraliste peuvent, à Bruxelles, appeler le 02/201.22.22 ou visiter doctorbrussels.be.

La ministre fédérale de la Santé a par ailleurs indiqué qu’elle communiquerait chaque jour à 10h00 le nombre de personnes contaminées en Belgique.