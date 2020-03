Le débrief sportif du week-end: le choc wallon pour Charleroi | Stuyven trouve l’ouverture | KDB titré | Thiam en mode record

Charleroi s’offre le Standard dans le choc wallon, Stuyven remporte «la plus belle» au Nieuwsblad, nouveau trophée pour De Bruyne, une Thiam bondissante bat le record de Belgique : voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Foot belge

Les Zèbres s’offrent le choc wallon, Anderlecht confirme

Affiche de cette 28e journée de Pro League, le choc wallon a été à sens unique. Dans une ambiance des grands soirs, les Zèbres ont dominé la rencontre de la tête et des épaules face à des Standardmen inexistants (2-0). Les Carolos en profitent pour dépasser les Rouches et grimper sur la troisième place du classement.

L’autre grand gagnant de ce week-end est le Sporting d’Anderlecht. Une semaine après le score de tennis infligé à Eupen, les Mauves ont enfilé trois buts à Waasland-Beveren et peuvent toujours espérer accéder aux play-off 1.

Genk trébuche, Eupen enfin sauvé

Et pour cause, le leader brugeois a remporté l’autre belle affiche de ce week-end sur la pelouse de Genk au terme d’une rencontre tendue (1-2). Malines, Genk et Anderlecht se tiennent désormais en trois points à deux journées de la fin de la phase classique.

Pas encore sauvé mathématiquement avant d’affronter Mouscron, Eupen a enfin assuré son maintien en dominant l’Excel à domicile (2-1).

Foot étranger

Le Bayern proteste, Bornauw et Hazard décisifs

Plusieurs Belges et Diables rouges se sont montrés décisifs ce week-end à travers l’Europe. En Allemagne, Sebastiaan Bornauw a lancé Cologne vers la victoire en marquant de la tête tandis que Thorgan Hazard a permis à Dortmund de s’imposer en offrant sur un plateau le but de la victoire à Sancho.

+ VOIR ICI | Le but de Sebastiaan Bornauw, l’assist de Thorgan Hazard

De son côté, le Bayern Munich a conforté sa première place en atomisant Hoffenheim sur un score de tennis lors de la 24e journée de Bundesliga (6-0). Une rencontre achevée par des banderoles insultantes et une passe à dix surréaliste entre joueurs des deux équipes.

Liverpool chute, nouveau trophée pour KDB, Benteke à l’assist

Tremblement de terre en Angleterre. Après 44 matches sans défaite, les Reds de Liverpool se sont fait surprendre par Watford. Un 3-0 bien tassé qui les empêche de battre le record d’invincibilité établi par Arsenal.

Sans Alderweireld et Vertonghen laissés sur le banc, Tottenham s’est incliné contre les Wolves de Dendoncker, monté en cours de partie (2-3).

De son côté, Manchester City a remporté sa troisième Coupe de la Ligue d’affilée dimanche à Wembley au détriment d’Aston Villa (1-2). Kevin De Bruyne est monté au jeu chez les Citizens à l’heure de jeu tandis que Bjorn Engels était titulaire chez les Villains.

À défaut de marquer, Christian Benteke a contribué à la victoire de Crystal Palace sur Brighton en offrant une passe décisive à Jordan Ayew (0-1).

Le coronavirus perturbe encore la Serie A, Nainggolan passeur décisif

Le match au sommet entre la Juventus et l’Inter qui devait se jouer ce dimanche soir a été reporté par peur du coronavirus. Les quatre autres matchs reportés sont Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia.

Si Cagliari a pu jouer, la série noire continue pour l’équipe de Radja Nainggolan, battue dimanche par l’AS Rome (3-4). Auteur de l’assist sur le deuxième but sarde, l’ex-Diable rouge a joué toute la rencontre.

Cyclisme

Stuyven remporte la classique d’ouverture

Le week-end d’ouverture des classiques a tenu ses promesses. Samedi, Jasper Stuyven a signé le plus beau résultat de sa carrière en remportant le circuit Het Nieuwsblad. Le Belge s’est imposé dans un sprint à deux avec son compatriote Yves Lampaert.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Asgreen en solitaire, Moscon exclu

Le lendemain, c’est le Danois de chez Deceuninck Quick-Step Kasper Asgreen qui a décroché la victoire dans Kuurne-Bruxelles-Kuurne après un effort en solitaire. Cinquième et premier Belge, Stuyven a confirmé sa belle forme du moment.

Le sulfureux coureur italien Gianni Moscon s’y est par contre illustré d’une bien moins belle manière en jetant un vélo sur Jens Debusschere. Il a été exclu par les organisateurs.

Athlétisme

Records de Belgique pour Thiam et Abdi

Avant la fin de la saison en salle, Nafissatou Thiam a décidé de s’engager aux Championnats de France. Bien lui en a pris puisqu’elle a pulvérisé le record de Belgique du saut en longueur avec un bond à 6,79m.

Et la Namuroise n’est pas la seule à avoir signé un record de Belgique. Engagé au marathon de Tokyo, Bashir Abdi a terminé deuxième de la course. Mais le Belge a surtout battu son record de Belgique. De bon augure à cinq mois des JO.

Tennis

79e titre pour Djokovic, la partenaire de Mertens titrée

Dix-huit victoires de rang en 2020. Tel est le bilan immaculé de Novak Djokovic après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) en finale du tournoi ATP 500 de Dubaï, samedi aux Émirats arabes unis. Le Serbe, Numéro 1 mondial, a remporté son cinquième titre à Dubaï, le 79e de sa carrière.

Dans les autres tournois de la semaine, Heather Watson s’est imposée contre Leylah Fernandez à Acapulco et Aryna Sabalenka, partenaire de double d’Elise Mertens, a battu Petra Kvitova sur un double 6-3.

Basket

Mons géant face à Anvers, Namur éliminé en Coupe

Les Montois se sont imposés (91-88) face aux Giants d’Anvers pour le compte de la 9e journée du 2e tour du championnat belge de basket. Grâce à cette victoire, Mons prend seul la tête du classement.

+ LIRE ICI | Les Montois ont été géants!

De son côté, Namur n’a pas démérité dans sa demi-finale retour de Coupe de Belgique à Braine. Battues d’un point à l’aller, les Namuroises se sont inclinées 62-53 au retour.

De l’autre côté de l’Atlantique, Boston et Houston ont offert un choc NBA au scénario hitchcockien, qui a finalement souri aux Rockets, samedi, également marqué par la gifle infligée par Memphis aux Lakers.

Autres sports

Un espoir belge sacré en judo

Le Belge Abdul Malik Umayev (IJF 85) a remporté l’European Open de judo de Varsovie, samedi en Pologne. Le Belge de 19 ans, perçu par certains spécialistes comme le digne successeur de Dirk Van Tichelt, a décroché l’or chez les moins de 73 kg.

Les Belges loin de la victoire en Formule E

Le Portugais Antonio Félix Da Costa s’est imposé dans la 5e des 13 manches du championnat du monde de Formule E, samedi au Maroc. Les Belges Jérôme D’Ambrosio et Stoffel Vandoorne ont respectivement pris la 13e et la 15e place.