Les Belges à l’étranger: Dendoncker et les Wolves s’imposent à Tottenham (2-3)

Il n’y avait pas de Belges au coup d’envoi de Tottenham-Wolverhampton dimanche à l’occasion de la 28e journée du championnat d’Angleterre de football (2-3).

Chez les Spurs, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont restés sur le banc tandis que Leander Dendoncker est monté au jeu chez les Loups (79e).

A ce moment-là, le score final était acquis. Steven Bergwijn (13e, 1-0) et Serge Aurier (45e, 2-1) avaient donné deux fois l’avance à Tottenham; Matt Doherty (27e, 1-1) et Diogo Jota (57e, 2-2), qui a cédé sa place à Dendoncker, avaient remis les deux équipes à égalité. Raul Jimenez a inscrit le but de la victoire (73e, 2-3) grâce auquel Wolverhampton (42 points) prend la 6e place à Tottenham (7e, 40 points).

FRANCE

Anthony Limbombe était titulaire avec Nantes, qui s’est incliné 0-1 face à Lille. L’ailier a été remplacé par l’ex-Gantois Kalifa Koulibaly (57e) juste avant que Benjamin André marque l’unique but de la rencontre. Blessé au mollet, Renaud Emond était absent chez les Canaris. Après 27 journées, Lille (46 points) est 4e tandis que Nantes (37 points) recule en 12è position.

ESPAGNE

L’Atletico Madrid a été accroché sur le terrain de la lanterne rouge l’Espanyol (1-1). L’équipe de Barcelone est passée au commandement grâce à un autogoal de Stefan Savic (24e, 1-0) et Saul a égalisé pour les Colchoneros (47e, 1-1). Titulaire chez les Madrilènes, Yannick Carrasco a cédé sa place à Joao Felix (56e). Après 26 journées, l’Atletico (4 points) est 4e. Malgré ce partage, l’Espanyol reste dernier (20 points).

ECOSSE

Le Celtic s’est qualifié pour les demi-finale de la Coupe au détriment de St. Johnstone (0-1). Boli Bolingoli n’était pas présent chez les Bhoys, qui se se sont imposés grâce à un but de Ryan Christie (81e, 0-1). .