«Bien dans ma retraite»: préparez-vous!

Des ressources financières à repenser jusqu’à une santé à bien conserver: quatre modules éclaireront les retraités en devenir. Com.

Cette formation, en mars, soutenue par la Fondation Roi Baudouin, permettra de se préparer à la retraite.

Énéo est un mouvement d’éducation permanente qui encourage la participation et l’engagement des aînés dans la vie sociale, politique, économique et culturelle.

«Bien dans ma retraite : une vie après le travail»: un nouveau programme de formation à la retraite, pour les jeunes et futurs retraités dans votre région, est lancé.

Au programme de celui-ci, plusieurs modules:

– Un module «Ressources et finances» animé par le service social et pensions des Mutualités chrétiennes qui vous éclaire sur vos droits, propose de partager des astuces et conseils budget…

– Un module «Santé et alimentation» qui portera sur la santé dans sa globalité et l’alimentation des aînés;

– Un module «Gestion du temps, projets, temps retrouvé…» ouvrira la réflexion sur «nourrir» son temps, la place dans la famille, environnement social…

– Un module «Estime de soi, vie(s) affective(s), bilan personnel, nouveaux repères…»

Quatre possibilités pour suivre la formation dans votre région

– À Mouscron: les lundis 9, 16, 23 et 30 mars, de 17 h 30 à 21 h – Mutualité chrétienne (salle du 3e étage, rue Saint-Joseph, 8 à Mouscron);

– À Tournai: les mardis 10, 17, 24 et 31 mars, de 17 h 30 à 21 h – Mutualité chrétienne (salle 9 bâtiment Saint-Aldegonde, rue du Quesnoy, 53 à Tournai);

– À Comines: les mercredis 11, 18, 25 mars et 1er avril, de 17 h 30 à 21 h – Euro Delta Center (salle de réunion au rez-de-chaussée, Rue Beauchamp, 3 à Comines);

– À Mons: les jeudis 12, 19, 26 mars et 2e avril, de 17 h 30 à 21 heures – Mutualité chrétienne (salle 4, rue des Canonniers, 3 à Mons).

Les modules auront un but informatif mais seront essentiellement alimentés par vos questions, réflexions.

Participation pour l’ensemble des quatre modules et repas sandwich compris: 20€ (pour les membres Énéo et énéoSport) – 35€ pour les non-membres.

Le document promotionnel avec le descriptif complet de chaque module peut être envoyé sur demande. Cette formation est soutenue par la Fondation Roi Baudouin.

Informations au 069/25.62.62 – 056/39.15.50 – 065/40.26.48 – www.eneo.be