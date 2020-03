D3 Amateurs: un changement payant pour Walhain, le CS Brainois s'impose en fin de match et un partage pour Raeren et Jodoigne

Avec un but en 2e période, Azzouzi aura participé à la remontée de Walhain face au Stade Brainois. Fred Moisse

Un doublé...contre son camps au Pays Vert, le CS Brainois s'impose dans les dernières minutes et un partage pour Raeren et Jodoigne: revivez les faits marquants de cette journée en D3 Amateurs.

D3A Amateurs

15h00 Stade Brainois - Walhain 2-2

BUTS: Sardo (1-0, 8e), Tardio (2-0, 32e), Azzouzi (2-1, 66e), David Mukuna Trouet (2-2, 79e)

Bien dans le match, Braine domine totalement la première période et en profite pour mener par deux buts d'écart au repos. Conscient que les siens sont largement dominés, le coach de Walhain opte pour un changement tactique, pour la 2e période, et décide de passer en 3-4-3. Un changement qui va s'avérer payant, tant les visiteurs vont commencer à se procurer davantage d'occasions et vont même parvenir à revenir au score grâce à deux buts en moins de 15 minutes. Un bon point en déplacement pour Walhain, qui se sera bien adapté en seconde période.

Avec 40 points, Walhain reste 4e. Avec 31 points, le Stade Brainois est 9e.

15h00 CS Brainois - Gosselies 2-1

BUTS : Bombele (0-1, 10e), Rosmolen (1-1, 48e), Maeyens (2-1, 95e)

Mené tout le long de la première période, Gosselies croit ramener le point du partage en égalisant au retour des vestiaires, mais c'était sans compter sur un pénalty de Braine à la 95e qui contraint les visiteurs à s'incliner par le plus petit des écarts.

Avec 35 points, le CS Brainois est 7eme. Avec 28 points, Gosselies reste 10e.

15h00 CS Pays Vert - R. Symphorinois 1-3

BUTS : Pieraert CSC (0-1, 8e), Pieraert CSC (0-2, 27e), Ramser (1-2, 43e), Traore (1-3, 70e)

Très mal rentré dans son match, le Pays Vert va permettre à son adversaire du jour de prendre un avantage de deux buts suite à deux buts contre son camp de Pieraert. Le Pays Vert va réduire la marque à 1-2 avant le repos mais finira par s'incliner sur le score de 1-3. Un début de partie qui aura couté cher aux joueurs locaux.

Avec 26 points, le Pays Vert reste 13e. Avec 37 points, les Symphorinois restent 6e.

D3B Amateurs

15h00 Aywaille - Huy 2-1

BUTS : Jamar (1-0, 6e), Ben Saida (1-1,66e), Colson (2-1, 90e)

Après avoir mené pendant une grosse heure, Aywaille va se faire rejoindre au score mais parviendra à arracher la victoire en inscrivant un but en toute fin de rencontre.

Avec 36 points, Aywaille reste 7eme. Avec 24 points, Huy reste 13e.

15h00 Raeren - Spy 1-1

BUTS: Klauser sur pénalty (1-0, 51e), Ficheroulle (1-1, 70e)

Au terme d'une rencontre équilibrée, les deux équipes se quittent sur un partage logique.

Avec 45 points, Raeren est 2e et Spy est 14eme, avec 22 points.

15h00 RAS Jodoigne - Herstal 1-1

BUTS: Chubaka (0-1, 50e), Ginion (1-1,83e)

Dans un match qui a eu du mal à s'emballer, les deux équipes se quittent sur un partage logique au terme des 90 minutes.

Avec 28 points, Jodoigne reste 12eme et Herstal est, provisoirement, 10eme avec 32 points.

15h00 Mormont* - Oppagne 1-0

BUT: Crèvecoeur (1-0, 70e)

Il aura suffi d'un coup-franc en deuxième période pour permettre à Mormont de s'imposer face à Oppagne.

Avec 37 points, Mormont reste 6e mais revient à deux points de Oppagne qui est 5e, avec 39 points.