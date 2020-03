Les Blauw en Zwart émergent au terme d’un choc animé: ce qu’il faut retenir de Genk-Bruges

Au terme d’un match tendu, Bruges a arraché la victoire sur la pelouse du Racing Genk, dans le cadre de la 28e journée de Pro League (1-2). Voici ce qu’il faut retenir de cette première affiche de la journée.

Ce choc entre le champion sortant et le leader actuel de la compétition démarre sur les chapeaux de roue. Et pour cause, Bruges n’a besoin que de 3 minutes pour ouvrir le score via sa jeune pépite Charles de Ketelaere (0-1).

Groggys par ce but, les Genkois subissent la pression brugeoise mais Ito rétablit l’égalité quelques minutes plus tard en profitant d’une passe en retrait hasardeuse de Sobol (1-1).

Si la première période s’est ensuite équilibrée, les hommes de Hannes Wolf auraient quand même pu obtenir un penalty pour une faute de main dans le rectangle mais ni l’arbitre, ni le VAR n’ont bronché. Mignolet a également dû sauver les siens sur un coup franc bien tiré par Ito.

Rits maladroit avant de libérer les siens

Après la pause, Bruges a manqué de réussite en touchant le poteau à deux reprises via Rits et de Ketelaere. Didillon a également fait le job pour les Limbourgeois, notamment à dix minutes de la fin en face-à-face avec Rits.

Mais le médian brugeois s’est rattrapé en toute fin de match avec une reprise de la tête qui a terminé sa course dans les filets du Racing (1-2).

BELGA

Duels costauds et tensions sur la pelouse

Après le poteau de Charles de Ketelaere, Genkois et Brugeois ont failli en venir aux mains le long de la touche. Wouters et Diatta ont écopé d’un carton pour avoir initié l’échauffourée mais cela n’a pas calmé les ardeurs des deux équipes, qui ont accumulé duels costauds, fautes et cartons.

BELGA

Très mauvaise affaire pour Genk

Au classement, cette défaite ne fait pas les affaires de Genk dans la lutte pour les play-off 1. 7e avec 41 points, le Racing se retrouve à deux unités de Malines tandis qu’Anderlecht reste en embuscade avec seulement un point de retard. Les Mauves peuvent donc toujours croire à une qualification pour le top 6.

De son côté, le Club de Bruges reste solide leader du championnat avec 67 points et compte 12 points d’avance sur Gand, qui reçoit le Cercle de Bruges ce soir.