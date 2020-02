Euromillions Basket League - Mons s'impose face à Anvers dans le choc de la journée

(Belga) Les Montois se sont imposés (91-88) face aux Giants d'Anvers samedi soir pour le compte de la 9e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans les deux autres matches de la soirée, Limburg United a arraché un succès en déplacement à Louvain (74-84) alors que le Brussels a été étrillé par Ostende (86-56).

Avec 12 victoires pour 5 défaites, Mons reprend provisoirement la première place au classement à la faveur de son succès face à Anvers dans le choc de la journée. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses avec un départ en fanfare pour les visiteurs qui menaient rapidement 21-28. Mais c'était sans compter sur le collectif montois (22 points pour Auston Barnes, 20 points pour Katin Reinhardt et 18 points pour Arik Smith) qui renversait complètement la vapeur dans le deuxième acte pour virer en tête à la pause (51-47). En deuxième mi-temps, les deux équipes se neutralisaient (40-41) et ce sont donc les Montois qui se sont imposés. En déplacement à la côte, le Brussels, à présent dirigé par Laurent Monier depuis le départ vers Gravelines (en France) de Serge Crevecoeur, a été étrillé par Ostende (86-56) alors que Limburg United est parvenu à aller s'imposer sur le parquet de Louvain (74-84). Au classement, Mons prend provisoirement la tête (12 victoires - 5 défaites) devant Ostende (12v-4d) et Anvers (11v-6d). Suivent ensuite Limburg United (10v-7d), Charleroi (9v-8d) et Louvain (8v-9d). Viennent enfin Malines (8v-8d), Alost (7v-9d), le Brussels (6v-11d) et Liège (1v-17d). Cette journée de championnat se terminera dimanche avec le déplacement de Malines à Alost. Les huit meilleures équipes au terme de la phase classique du championnat seront qualifiées pour les playoffs. (Belga)