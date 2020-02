Tubize s’incline lourdement…à neuf

Les Sang et Or ont évolué avec un défenseur au but lors des 20 dernières minutes.

Après seulement six minutes de jeu, Depotre est resté pour ainsi dire statique sur une frappe de Hens, à l’entrée du rectangle (1-0). Dos au mur, les Tubiziens ont tout essayé pour revenir au score, mais le sort s’est un peu acharné sur eux.

A vingt minutes du terme, Arénate est parti dans le dos de la défense et a obligé Depotre à intervenir. Le remplaçant de De Bie a repoussé le ballon des poings, en dehors de son rectangle et a été exclu. Sur le coup franc, Hens a doublé la marque alors que Louis, défenseur de formation, Delhaye est monté au jeu pour prendre place entre les perches.

Et en toute fin de rencontre, le jeune sang et or a encaissé le but du 3-0, alors que son équipe terminait à 9 vu la blessure de Decostere et les trois changements déjà effectués.