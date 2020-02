VIDÉO | Sebastiaan Bornauw buteur pour Cologne face à Schalke

Bornauw a inscrit le premier but de la rencontre. Rolf Vennenbernd/dpa

Sebastiaan Bornauw a lancé Cologne sur la voie du succès. L’ancien Anderlechtois a inscrit le premier but des ‘Boucs’, qui ont battu Schalke 3-0 samedi lors de la 24e journée de Bundesliga.

Sur un coup franc de Kainz, Bornauw a ouvert le score de la tête à la 9e minute, plantant son 5e but de la saison. Jhon Andres Cordoba (40) a ensuite fait 2-0 et un but dévié par Alexander Nubel a porté le score à 3-0.

Benito Raman était titulaire dans les rangs de Schalke.

Au classement, Cologne est 10e avec 29 points, Schalke est 6e (36 pts).