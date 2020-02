Une tornade provoque des dégâts

Une tornade de passage durant la journée de samedi a provoqué divers dégâts à Châtelet et à Aiseau-Presles.

À Châtelet, à la rue des Trieux, un vent violent a emporté le pignon d’un garage. Les pompiers, sous les ordres du Lieutenant Vannieuwenhoven, sont intervenus pour sécuriser les lieux.

Du côté d’Aiseau-Presles, à la rue du Centre, une tornade provenant des champs a emporté une toiture, qui est retombée sur des voitures et sur d’autres toitures. La tornade a poursuivi son chemin en touchant la toiture d’une autre habitation.

Des sapins et des arbres ont même été arrachés plus loin et des cheminées également détruites à la suite de la tornade. Le Bourgmestre et l’échevin des travaux se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Le service travaux de la commune est également intervenu.