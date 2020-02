Un tapis en origami au cœur de Bruxelles pour les patients atteints de maladies rares

Un tapis de fleurs en origami orne samedi le sol des galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles en soutien aux personnes atteintes d’une maladie rare et pour sensibiliser le grand public à leur situation.

Cette initiative est portée par RaDiOrg (Rare Diseases Belgium), l’association coupole pour les personnes atteintes d’une maladie rare en Belgique, à l’occasion de la journée internationale des maladies rares.

Ce sont des milliers d’edelweiss, une fleur considérée comme rare, qui jonchent le sol des galeries, représentant symboliquement les quelque 500 000 personnes qui souffrent d’une maladie orpheline en Belgique.

Ces affections touchent 5% de la population mondiale. On en dénombre environ 6 100 aujourd’hui, dont 72% sont d’origine génétique. Environ 30% des enfants atteints d’une maladie de ce type décèdent avant leur 5e anniversaire.

«Environ un Belge sur 22 est touché par une maladie rare», selon la coordinatrice de RaDiOrg, Eva Schoeters. «Ces maladies sont toutefois si diverses que les connaissances et la prise de conscience à leur égard sont morcelées. RaDiOrg, qui rassemble plus de 80 associations pour des maladies spécifiques et des centaines de patients individuels sans association, entend donc conscientiser davantage l’opinion publique et veiller à ce que la voix des patients soit entendue par le public, mais aussi et surtout par les décideurs».

Il faut en moyenne 4,5 ans à un malade pour obtenir un diagnostic correct. Si un traitement a été développé, il est très souvent inabordable. L’accès à une expertise adéquate est difficile. Jonathan Ventura, porte-parole de RaDiOrg, explique qu’ «il y a 6 ans, la Belgique a adopté son premier plan Maladies rares, qui était un souffle d’espoir pour les patients, mais aujourd’hui on se rend compte que rien n’a vraiment changé sur le terrain. Il y a eu des évolutions administratives et réglementaires, mais pour le patient, rien n’a évolué. On revient donc avec nos revendications de base, notamment la mise en place de centres d’expertise. En Belgique, l’expertise existe, mais elle est dispersée», conclut-il.