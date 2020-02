Rafales de vent et pluie annoncées: le numéro d’urgence 1722 activé

De fortes rafales de vent et un pays balayé par la pluie: la météo de ce samedi sera peu réjouissante. Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722.

Les nuages recouvriront partiellement ou totalement le ciel samedi matin avec, pour couronner le tout, un peu de pluie ou de bruine par endroits, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). La pluie balayera ensuite le pays du littoral vers l’Ardenne, sous un vent assez fort qui se renforcera encore au passage du front pluvieux, avant l’espoir de quelques éclaircies dans l’après-midi. Des rafales de 70 km/h sont attendues, avec des pointes à 90 km/h. Les thermomètres ardennais afficheront 7 degrés tandis que ceux du nord du pays grimperont jusqu’à 12 ou 13 degrés.

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722. Le 1722 est activé en cas d’intempéries pour désengorger les centrales d’urgence 112 et ne pas faire attendre des personnes dont la vie est en danger.

Le 1722 est destiné aux appels où aucune vie n’est potentiellement en danger mais qu’une intervention des pompiers est nécessaire, comme lors de dégâts importants à la toiture, l’inondation d’une cave ou d’une voie publique...

Nuages, averses et rafales de vent resteront au programme pendant la soirée de samedi et la nuit. Des pointes de 60 km/h chasseront depuis le sud-ouest, le littoral connaîtra même des rafales de vent de 70 km/h. Les minimas seront compris entre 0 degré sur l’est et 5 degrés sur l’ouest.

La pluie restera au menu de dimanche, avec de nouveau des rafales de vent atteignant les 70 km/h. Le mercure oscillera entre 4 et 9 degrés.

Lundi, les nuages occuperont le ciel de manière variable, sous les averses, un coup de tonnerre et un peu de grésil. Il fera entre 3 et 8 degrés.