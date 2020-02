Championnats du monde de cyclisme sur piste - Jolien D'hoore 8e de l'Omnium remporté par la Japonaise Kajihara

(Belga) Jolien D'hoore a pris la 8e place de l'Omnium des championnats du monde de cyclisme sur piste, vendredi soir à Berlin. La Japonaise Yumi Kajihara a remporté le titre grâce à ses 121 points. L'argent et le bronze sont allés respectivelent à l'Italienne Letizia Paternoster (109) et à la Polonaise Daria Pikulik (100).

L'Omnium de Berlin a commencé de manière chaotique, avec une grosse chute dans la première des quatre épreuves, le scratch. Malgré une onzième place, D'hoore n'a pas fait une mauvaisqe affaire car deux de ses principales concurrentes n'ont pas marqué de points: la quadruple championne du monde Laura Kenny, qui est tombée, et la double championne du monde Kirsten Wild a été considérée comme la responsable de la chute et qui a été retirée des résultats. Dans les deux épreuves suivantes, D'hoore est demeurée en course pour le podium. Dans la course Tempo, la jeune femme de 29 ans a terminé à la septième place. Dans la course par élimination, également perturbée par une chute, elle a terminé quatrième. D'hoore a pris la cinquième place de la dernière discipline, la course aux points, avec un retard de six points sur le podium. Mais dans une épreuve âprement disputée, la Belge, après une vaine tentative de victoire dans un grand groupe de tête, n'a pas pu parvenir à ses fins. Elle a finalement obtenu 82 points. D'hoore a remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Rio 2016 dans l'Omnium, mais le concept de la discipline a ensuite été profondément modifié. Samedi, D'hoore et Lotte Kopecky participeront à la course à l'américaine, une épreuve dont elles furent championnes du monde en 2017. . (Belga)