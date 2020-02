Jupiler Pro League - Malines gagne à Saint-Trond et prend la 6e place qualificative pour les play-offs 1

(Belga) Malines est venu s'imposer 0-3 à Saint-Trond, vendredi soir en match d'ouverture de la 28e et antépénultième journée de la phase classique de la Jupiler Pro League de football. Le KVM a justifié son statut de deuxième meilleure formation en déplacement de la compétition (derrière le Club Bruges). Les buts sont tombés en fin de match par Schoofs (79e), le remplaçant Vanzeir (82e) et Bushiri contre son camp (90e+4). Avec 43 points, Malines s'empare provisoirement de la 6e place devant Genk (41) qui accueille le Club Bruges dimanche (14h30) et Anderlecht, 8e avec 37 points, qui se rend à Waasland-Beveren samedi (18h00).

Malines a d'emblée voulu forcer la décision sur la pelouse synthétique du STVV qui avait déjà l'esprit les play-offs 2. A la 4e minutes, Vranckx plaçait sa reprise de la tête à côté, mais il était hors-jeu. A la 12e, Steppe sauvait coup sur coup les Canaris face à Vranckx et Hairemans. Le ton était donné. Au fil des minutes, les Trudonnaires ont desserré l'étreinte et ce sont eux qui ont obtenu la plus occasion, à la suite d'un coup de coin. Mais Bushiri, seul au petit rectangle, expédia sa reprise au-dessus de la transversale. Dans les derniers instants de la mi-temps, Malines hérita encore d'une chance d'ouvrir la marque mais l'action était signalée hors-jeu. Malines remonta au jeu, décidé à arracher les trois points. L'absence de Kaya se faisait sentir dans la création côté visiteur, ce qui n'empêcha pas De Camargo d'être en position idéale. Un retour indispensable de Colombatto priva l'ancien Diable Rouge de son 10e but de la saison (52e). Sans se décourager, Malines a maintenu sa volonté de vaincre. Schoofs délivrait son équipe à la 79e avant que Vanzeir profite d'un ballon mal capté par Steppe pour assurer le succès des visiteurs qui fut porté à 0-3 dans les chiffres à la suite d'un but contre son camp de Bushiri. (Belga)